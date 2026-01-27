জেলা

এখন জয়-পরাজয় নিয়ে ভাবছি না: গয়েশ্বর রায়

প্রতিনিধি
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৩ আসনে দলীয় প্রার্থী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় নির্বাচনী প্রচার ও গণসংযোগ করেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নেছবি: প্রথম আলো

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-৩ আসনে দলীয় প্রার্থী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ‘এখন জয়-পরাজয় নিয়ে ভাবছি না। আমরা শুধু চাই, ভোটাররা যেন ভোট দিতে গিয়ে কোনো কষ্ট না পান। ভোটারদের ভোটকেন্দ্রমুখী করতে পারাটাই হবে আমাদের সার্থকতা।’

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নে নির্বাচনী প্রচার ও গণসংযোগকালে গয়েশ্বর রায় এ কথা বলেন।

গয়েশ্বর রায় বলেন, ‘আমরা চাই, ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করুক। ভোটদানে তাঁদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। নির্বাচনের ফল নিয়ে এখন ভাবছি না। ভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পরিবেশ আবার ফিরে আসুক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’

কেরানীগঞ্জে বিএনপি ছেড়ে কেউ অন্য দলে যায়নি উল্লেখ করে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, ‘যাঁরা নামসর্বস্ব দলে যোগ দিয়েছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেন, তাঁরা কারা। তাঁদের আসল পরিচয় কী? বিএনপি অনেক দুঃসময় ও দুর্দিন পার করে এসেছে। দীর্ঘ সময় ধরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বিএনপির নেতা-কর্মীরা হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় কেউ দল ছেড়ে নামসর্বস্ব দলে যোগ দেবেন—সেটা সম্পূর্ণ স্টান্টবাজি ছাড়া আর কিছুই না।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন