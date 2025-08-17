দেয়ালে দেয়ালে কিশোরীর ছবি সাঁটানো তরুণকে শ্লীলতাহানির মামলায় গ্রেপ্তার

দেয়ালে দেয়ালে কিশোরীর ছবি সাঁটানো তরুণকে শ্লীলতাহানির মামলায় গ্রেপ্তার
তরুণটির দাবি, মেয়েটির সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। এখন তাঁকে পাত্তা দিচ্ছে না মেয়েটি। এই ক্ষোভ থেকে একপর্যায়ে মেয়ের সঙ্গে হাত ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা ছবি প্রিন্ট করে দেয়ালে দেয়ালে সাঁটিয়ে দেন।
কিন্তু মেয়ের পরিবারের অভিযোগ, তরুণটি মেয়েটিকে উত্ত্যক্ত করতেন। শ্লীলতাহানি করতেন। এই অভিযোগে থানায় মামলা করা হলে পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তিনি বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে আছেন।
সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার ঘটনা এটি। পুলিশ গ্রেপ্তারের পর গতকাল শনিবার বিকেলে আদালতে হাজির করলে আদালতের বিচারক তরুণটিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
পুলিশ ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, ছেলে–মেয়ের বাড়ি জগন্নাথপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নে। ছেলের বয়স ১৮, মেয়ের ১৫ বছর। মেয়ে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়ে। মেয়ের চাচি ছেলের আত্মীয় হওয়ায় তরুণটি বিভিন্ন সময় মেয়েটির বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। গতকাল মেয়ে ও ছেলের একসঙ্গে কিছু ছবি মেয়েটির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেয়ালে দেখা যায়। পরে মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে পুলিশ তরুণটিকে গ্রেপ্তার করে।
এ বিষয়ে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভুঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।