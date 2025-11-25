শাকসু নির্বাচনের পুনঃ তফসিল প্রকাশ, মনোনয়ন বিতরণ শুরু ২ ডিসেম্বর

শাকসু নির্বাচনের পুনঃ তফসিল প্রকাশ, মনোনয়ন বিতরণ শুরু ২ ডিসেম্বর
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের পুনঃ তফসিল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পুনঃ তফসিল অনুযায়ী, ২৬ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা পুনঃপ্রকাশ, ২৯ নভেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকায় আপত্তি গ্রহণ, আগামী ১ ডিসেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, ৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমা দেওয়া যাবে।
৪ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ তারিখ, ৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, ৭ ডিসেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ৯ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ, ১০ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে প্রার্থিতার বিষয়ে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ১১ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, আগামী ২০ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ।
১৬ নভেম্বর শাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তবে ওই তফসিল অনুযায়ী ১৭ ডিসেম্বের ভোট গ্রহণের বিরোধিতা করে আসছিলেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। পরে গত রোববার বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে আলোচনা শেষে আগামী ২০ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এর এক দিন পর নতুন পুনঃ তফসিল ঘোষণা করা হলো।