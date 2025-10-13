ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারি জমি মাপজোখে বাধা ও মারধর, যুবদল নেতার কারাদণ্ড

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারি জমি মাপজোখে বাধা ও মারধর, যুবদল নেতার কারাদণ্ড
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারি জায়গা মাপজোখে বাধা দেওয়া ও সার্ভেয়ারকে মারধরের অভিযোগে যুবদলের এক নেতাকে এক দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ সময় তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সোমবার রাতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সিফাত মো. ইশতিয়াক ভূঁইয়া ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই কারাদণ্ড দেন।
কারাদণ্ড পাওয়া যুবদলের নেতার নাম সোহেল জাহান (৩৫)। তিনি জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। জেলা শহরের গোকর্ণ ঘাটের বাসিন্দা হলেও সোহেল পরিবার নিয়ে শহরের কাজীপাড়ায়।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের কাজী মাহমুদ শাহ সড়কসংলগ্ন কাজীপাড়ার উত্তর দিকের ১ নম্বর খাত খতিয়ানভুক্ত ১৫ শতাংশ জায়গা রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) একটি প্রকল্প থেকে একটি ভবন নির্মাণ করা হবে।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার বেলা দেড়টার দিকে সদর উপজেলা ভূমি কার্যালয়ের সার্ভেয়ার রফিকুল ইসলাম, জারিকারক বোরহান উদ্দিন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জায়গাটি মাপজোখ করতে যান। যুবদল নেতা সোহেল জাহান ঘটনাস্থলে গিয়ে মাপজোখে বাধা দেন। সেখানে নিজের জায়গা রয়েছে বলে সার্ভেয়ার রফিকুল ইসলাম ও জারিকারক বোরহান উদ্দিনকে জানান সোহেল। বাধা উপেক্ষা করে মাপজোখ করতে গেলে সার্ভেয়ার ও জারিকারকের সঙ্গে সোহেল জাহানের কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে জারিকারক বোরহান উদ্দিনের সঙ্গে যুবদল নেতা সোহেলের হাতাহাতি হয়। এতে বোরহান উদ্দিন আহত হন।
বিষয়টি জেনে সোমবার সন্ধ্যায় ইউএনও সিফাত মো. ইশতিয়াক ভূঁইয়া কাজীপাড়া গিয়ে একটি ভাড়া বাসা থেকে যুবদল নেতা সোহেল জাহানকে আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাঁকে এক দিনের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করেন।
ইউএনও সিফাত মো. ইশতিয়াক ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, সরকারি কর্মচারী জায়গা মাপতে গেলে বাধা প্রদান করা হয়। সরকারি কাজে বাধা প্রদানসহ সরকারি কর্মকারীকে মারধর করে আহত করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে আটক করা সোহেলকে দণ্ডবিধি ১৮৬০–এর ১৮৬ ধারায় এক দিনের কারাদণ্ড প্রদানসহ এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সদর উপজেলা ভূমি কার্যালয়ের সার্ভেয়ার রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে জানান, কাজীপাড়ার জায়গাটি মাপজোখ করতে গেলে সেখানে বাধা দেন সোহেল জাহান। একপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে জারিকারক বোরহান উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর হাতাহাতি হয়। বোরহান উদ্দিনের শার্টের বোতাম ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং তাঁকে আহত করা হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, সরকারি জায়গা মাপজোখে বাধা দেওয়াসহ সার্ভেয়ারের সঙ্গে সোহেল জাহানের হাতাহাতি হয়েছে। এ ঘটনায় সোমবার সন্ধ্যায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাঁকে এক দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।