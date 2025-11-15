জেলা

নারায়ণগঞ্জে পার্ক করা মিনিবাসে আগুন

প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পার্কিং অবস্থায় থাকা বাসে আগুন। আজ শনিবার সকালেছবি: প্রথম আলো

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পার্ক করা নাফ পরিবহনের একটি মিনিবাস আগুন লেগে পুড়ে গেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হননি।

আজ শনিবার ভোর ছয়টার দিকে শিমরাইল এলাকায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাত ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল এলাকায় সওজ অফিসের সামনে বাসটি রেখে যান চালক। শনিবার ভোরে স্থানীয় লোকজন বাসের ভেতর থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনে বাসের সিট, কাচসহ ভেতরের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গেছে। তবে বাসে কেউ না থাকায় প্রাণহানি বা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহীনুর আলম প্রথম আলোকে বলেন, মহাসড়কের পাশে পার্ক করা একটি বাস আগুন লেগে পুড়ে গেছে। তবে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

