‎জয়পুরহাটে টিসিবির পণ্য ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি, দুজন গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
জয়পুরহাট
জয়পুরহাটে টিসিবির পণ্য ব্যবসায়ীর কাছে বেশি বিক্রি করেন ডিলার। খবর পেয়ে এসব পণ্য জব্দসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের কালাইয়ে টিসিবির স্বল্পমূল্যের মালামাল ব্যবসায়ীর কাছে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে ডিলারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় জনতার হাতে আটক দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তিনজনকে আসামি করে আজ শুক্রবার সকালে কালাই থানায় মামলাটি করেন উপজেলার উদয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. গোলাম বুলবুল।

এ মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া দুজন হলেন—বেলাল হোসেন ও রতন মিয়া। টিসিবি পণ্য পাচার করে নিয়ে যাওয়ার সময় জনতার হাতে তাঁরা আটক হন। তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম। মামলার অপর আসামি টিসিবির ডিলার আবদুল মতিন গোপনে।

থানা–পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ভ্যানে করে টিসিবির ১২ বস্তা পণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় উপজেলার উদয়পুর ইউনিয়নের মোসলেমগঞ্জ বাজারে ভ্যানসহ বেলাল ও রতনকে বাধা দেন স্থানীয় লোকজন।
এর মধ্যে বেলাল গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামদিয়া বাজারের একজন ব্যবসায়ী, আর রতন ভ্যানচালক। তাঁরা জানান, টিসিবির ডিলার আবদুল মতিন গতকাল টিসিবির পণ্য বিতরণ শেষে চাল, ডাল, ছোলা ও তেল বেলালের কাছে বিক্রি করেছেন। তাঁরা ১২টি প্লাস্টিকের বস্তায় করে মালামালগুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে মোসলেমগঞ্জ বাজারে পৌঁছার পর স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ হলে তাঁদের আটকানো হয়। বস্তা খুলে টিসিবির পণ্য দেখতে পান তাঁরা। বিষয়টি কালাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবসায়ী বেলাল ও ভ্যানচালক রতন আটক করে। টিসিবির মালামালগুলো জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় উদয়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. গোলাম বুলবুল বাদী হয়ে টিসিবির ডিলার আবদুল মতিনসহ তিনজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় আটক ব্যবসায়ী বেলাল ও ভ্যানচালক রতনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তবে এখনো টিসিবি ডিলার আবদুল মতিনকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

মামলার বাদী গোলাম বুলবুল প্রথম আলোকে বলেন, টিসিবির ১০০ কেজি চিনি, ১০০ কেজি মসুর ডাল, ১০০ কেজি ছোলা, ৫৩ কেজি চাল ও ৯৭ বোতল সয়াবিন তেল পাওয়া গেছে। টিসিবির ডিলার আবদুল মতিন বাইরে মালামালগুলো বিক্রি করেছিলেন।
ঘটনার পর থেকে লাপাত্তা ডিলার আবদুল মতিন। বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য তাঁর মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও কল ধরেননি।

কালাই থানার ওসি রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, টিসিবির পণ্যগুলো গোবিন্দগঞ্জের কামদিয়া বাজারের ব্যবসায়ী বেলালের কাছে বিক্রি করেছিলেন ডিলার আবদুল মতিন। সেগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন আটকে দেন। পণ্যের ক্রেতা বেলাল ও ভ্যানচালক রতনকে আটক করে থানাহেফাজতে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

