খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী দেবে না গণ অধিকার পরিষদ: নুরুল হক

খালেদা জিয়ার আসনে প্রার্থী দেবে না গণ অধিকার পরিষদ: নুরুল হক
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-৩ আসনে গণ অধিকার পরিষদ প্রার্থী দেবে না, এমন ঘোষণা দিয়ে দলের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, আগামী নির্বাচনে গণ অধিকার পরিষদের সদস্যরা নিজ দলীয় ট্রাক প্রতীকে অংশ নেবে। দিনাজপুর তথা বাংলাদেশের মানুষের অবিসংবাদিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্ভবত এই আসন থেকে নির্বাচন করবেন। এ কারণে গণ অধিকার পরিষদ এ আসনে কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে না।
আজ শনিবার বিকেলে দিনাজপুর শহরের ইনস্টিটিউট মাঠে গণ অধিকার পরিষদ দিনাজপুর জেলা শাখার আয়োজনে ‘গণ–অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষায় নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ’–বিষয়ক গণসমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন–সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়ার যে আপসহীন ভূমিকা, দেশের মানুষের জন্য তাঁর যে ত্যাগ, সে কারণেই অন্যান্য দলের নেতাদের প্রতি এখানে প্রার্থী না দেওয়ার আহ্বান জানান নুরুল হক।
নুরুল হক বলেন, ‘শুধু বেগম খালেদা জিয়া নন, জামায়াতের আমির, ইসলামী আন্দোলনের পীর সাহেবসহ যেসব জাতীয় নেতা গণ–অভ্যুত্থানপরবর্তী রাষ্ট্রসংস্কার ও আলাপ-আলোচনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যাঁরা আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবেন, আমরা মনে করি, সেই সমস্ত জাতীয় নেতাদের এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী না দিয়ে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে। এটা জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে করা উচিত।’
গণ অধিকার পরিষদের এই নেতা আরও বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রসংস্কার ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের যে জন–আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, সেটি নিয়ে যে জুলাই সনদ রচিত হয়েছে, সেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করেছে। গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো মিলে ঠিক করবে আশা করি। তার মধ্য দিয়েই আগামীর নতুন বাংলাদেশ রচিত হবে।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণ অধিকার পরিষদের দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি শফিকুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন দলের উচ্চতর পরিষদ সদস্য শহিদুল ইসলাম, হানিফ খান, কেন্দ্রীয় সদস্য কামাল হোসেন প্রমুখ।