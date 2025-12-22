কাশিমপুর কারাগারে অসুস্থ হয়ে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

কাশিমপুর কারাগারে অসুস্থ হয়ে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু
গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে রিমান্ডে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলাকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতার মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।
ওই নেতার নাম ওয়াসিকুর রহমান ওরফে বাবু (৪৩)। তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার উত্তর বাঁশবাড়িয়া গ্রামের এনায়েতুর রহমানের ছেলে। তিনি নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বাড্ডা থানা শাখার সাবেক সভাপতি ছিলেন। পাশাপাশি তিনি বাড্ডা থানা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
কারাগার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর পান্থপথ এলাকায় ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় ওয়াসিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এ স্থানান্তর করা হয়। ওই মামলায় আদালত তাঁর বিরুদ্ধে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গতকাল বিকেলে পুলিশের একটি দল তাঁকে হেফাজতে নিতে কারাগারে আসে। কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সময় ভর্তি শাখার অফিস কক্ষে তাঁকে একটি চেয়ারে বসানো হয়। এ সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চেয়ার থেকে ঢলে পড়েন। পরে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এর সুপার আল মামুন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, রিমান্ডে হস্তান্তরের সময় বাবু হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ তাঁর লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।