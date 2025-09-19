রাকসুকে রাজনৈতিক সিঁড়ি মনে করি না, বললেন সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী

রাকসুকে রাজনৈতিক সিঁড়ি মনে করি না, বললেন সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদের ভিপি প্রার্থী
আপনাদের কেন ভোট দেবে?
তাসিন খান: প্যানেলে সংগঠক, কবি-সাহিত্যিক, পাহাড়ি, সনাতন সবাই আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় দলের, লীগের, শিবিরের ক্যাম্পাস নামে পরিচিত হোক—এটা চাই না। ক্যাম্পাস নিয়ে আমাদের কাজ, চিন্তাভাবনা—সবকিছু মিলিয়ে আমরা ভোটে আশাবাদী।
নারী ভোট কেমন প্রত্যাশা করছেন?
তাসিন খান: যখন ভিপি পদে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিই, বিভিন্ন কথা শুনি। যেমন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনোই শীর্ষ পদে নারী নেতৃত্ব মেনে নেওয়া হবে না; মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু ইত্যাদি। কিন্তু আমি মনে করি, এই সমাজে সিস্টারহুড (নারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক) নামে কিছু একটা আছে, যেটা রাকসু নির্বাচনে দেখতে পাব।
‘ভোটব্যাংক’ কারা হতে যাচ্ছে?
তাসিন খান: আমাদের প্যানেলের জন্য সবচেয়ে বড় ভোটব্যাংক হচ্ছে সচেতন শিক্ষার্থীরা। যারা রাকসু, ক্যাম্পাস, শিক্ষাব্যবস্থা ও নিজেদের অবস্থা নিয়ে ভাবে।
হেরে গেলে কি রাজনীতি থেমে যাবে?
তাসিন খান: আমি ও আমার প্যানেলের এখন পর্যন্ত কারও এ রকম কোনো ইচ্ছা নেই যে ভবিষ্যতে গিয়ে রাজনীতি করবে, জাতীয় রাজনীতিতে যোগ দেবে। আমরা এই ক্যাম্পাসে কিছু করে যাব। রাকসুকে আমরা রাজনৈতিক সিঁড়ি মনে করি না।
সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শফিকুল ইসলাম ও সাজিদ হোসেন।