বাংলাদেশের ভেতর আছড়ে পড়ল বিএসএফের ড্রোন, পরে বিজিবির হেফাজতে

বাংলাদেশের ভেতর আছড়ে পড়ল বিএসএফের ড্রোন, পরে বিজিবির হেফাজতে
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের মুগলিবাড়ী সীমান্তে বিএসএফের একটি ড্রোন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পড়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরের এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুগলিবাড়ী সীমান্তের জিরোপয়েন্ট এলাকায় মেইন পিলার ৮৪১/৮এস থেকে প্রায় ১০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে পড়ে ড্রোনটি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ৯৮ হিমালয় ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা ড্রোন দিয়ে ভিডিও ধারণের সময় এটি যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়ে। ওই সময় সীমান্তসংলগ্ন জমিতে কাজ করা এক ব্যক্তির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার পর ড্রোনটি পাশের একটি ভুট্টাখেতে আছড়ে পড়ে।
পরে ওই ব্যক্তি বিষয়টি স্থানীয় বিজিবিকে জানালে তিস্তা ব্যাটালিয়নের (৬১ বিজিবি) সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ড্রোনটি উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।
এদিকে ড্রোনটি উদ্ধারের জন্য বিএসএফ সদস্যরা সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়।
তিস্তা ব্যাটালিয়ন (৬১ বিজিবি)–এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ ফজলে মুনীম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, উদ্ধার হওয়া ড্রোনটি বর্তমানে বিজিবির হেফাজতে আছে এবং এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
সৈয়দ ফজলে মুনীম আরও জানান, বিএসএফের ৯৮ হিমালয় ক্যাম্প থেকে বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানানো হয়েছে, তাদের একটি ড্রোন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাংলাদেশের ভেতরে পড়ে গেছে এবং সেটি ফেরত চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী নেওয়া হবে।