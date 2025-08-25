মধ্যরাতে মসজিদে চুরির চেষ্টার অভিযোগে পিটুনি, যুবক নিহত
ময়মনসিংহের ত্রিশালে পিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত একটার দিকে উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের রায়মনি মধ্যপাড়া বাইতুল রহমান জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে। আজ সোমবার সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত যুবকের নাম রানা মিয়া (৩৫)। তিনি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার পরানগঞ্জ ইউনিয়নের হিরন পলাশিয়া গ্রামের আমছর আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল দিবাগত রাত একটার পর উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের রায়মনি মধ্যপাড়া বাইতুল রহমান জামে মসজিদে প্রবেশ করেন রানা মিয়া। এ সময় চুরির অভিযোগে আশপাশের লোকজন তাঁকে ধরে পিটুনি দেন। ঘটনাস্থলে রানা মিয়ার মৃত্যু হয়। মসজিদটিতে এর আগেও একাধিকবার চুরি হয়েছিল। এতে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত ছিলেন।
মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, মসজিদের ভেতরে চুরি করতে প্রবেশ করেন ওই যুবক। মাইক চুরির চেষ্টা করলে তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। এরপর তাঁরা পিটুনি দেন।
ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুনসুর আহাম্মদ বলেন, মসজিদের মাইক চুরি করতে গিয়ে পিটুনিতে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবকের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ, তারাকান্দা ও জয়দেবপুর থানায় চুরি-ছিনতাইসহ পাঁচটি মামলা রয়েছে। আজ সকালে খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।