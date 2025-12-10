দেশে ইসলামের জাগরণ দেখে ভয়ে অসংলগ্ন বক্তব্য ছড়াচ্ছে একটি মহল: সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম

দেশে ইসলামের জাগরণ দেখে ভয়ে অসংলগ্ন বক্তব্য ছড়াচ্ছে একটি মহল: সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম (চরমোনাই পীর) বলেছেন, ‘এখন বাংলাদেশের মানুষের মন ইসলামের পক্ষে আল্লাহর তরফ থেকে তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থা দেখে বাতিলদের কলিজার মধ্যে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এখন আমরা লক্ষ করছি, পরিবেশ ও মানুষের মন আল্লাহর রহমতে তৈরি হয়েছে। আমাদের এই ফসল ঘরে তুলতে হবে।’
আজ বুধবার সকালে খুলনা নগরের খালিশপুর মুজগুন্নী জামি’আ রশিদীয়া গোয়ালখালী মাদ্রাসায় খুলনা-৩ আসনের হাতপাখার নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ কথা বলেন রেজাউল করীম।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলেন, দুর্নীতি ও ফ্যাসিবাদের করাল গ্রাস থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে ইসলামের ন্যায়নীতি ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। বিগত সরকার নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দুর্নীতিকে উৎসবে পরিণত করেছিল। এর কারণে বিশ্বে বাংলাদেশকে বহুবার দুর্নীতিতে ‘চ্যাম্পিয়ন’ হতে হয়েছে।
সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীমের দাবি, দেশে ইসলামের জাগরণ ও জনগণের সাড়া দেখে একটি রাজনৈতিক মহল ভয় ও পরাজয়ের আতঙ্কে অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য ছড়াচ্ছে। যদি ইসলামি নেতৃত্ব রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়, তবে দেশের প্রতিটি সেক্টরে কোরআনের নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনই বাংলাদেশ হবে প্রকৃত ‘মডেল রাষ্ট্র’।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কর্মীদের উদ্দেশে দলটির প্রধান বলেন, ‘কোনো সময় আপনারা ভাববেন না যে এ কেমন দলে আসলাম। অন্য দলে গেলে পকেটে টাকা ঢুকে আর এখানে আমাদের নিজেদের পকেট থেকে বের করতে হয়। ওরা তো টাকা ঢোকায় আর পাঁচ বছর পর্যন্ত তোমারে-আমারে কষ্ট দেবে। তোমাকে-আমাকে ব্যবহার করে চাঁদাবাজি করবে, টেন্ডারবাজি করবে।’
খুলনা-৩ আসনে হাতপাখার প্রাথমিক মনোনীত প্রার্থী মাওলানা আবদুল আউয়াল সম্পর্কে দলটির আমির বলেন, ‘হিন্দু, খ্রিষ্টান আর অন্য দলের লোক বলেন, সবাই অধীর আগ্রহে হাত পাখায় সিল মারার অপেক্ষা করছে। আমি যতটুকু তথ্য পাই, ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে মানুষের আন্তরিকতা বেশি। খরগোশ ও কচ্ছপের গল্প আপনাদের মনে রাখতে হবে। কাউকে ছোট মনে করা যাবে না। বিজয়ের ফল আমাদের ঘরে না আসা পর্যন্ত আমরা বিরামহীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করব।’
নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শেখ হাসান ওবায়দুল করীমের সভাপতিত্বে ও সমন্বয়কারী এস এম হাদিছুর রহমানের সঞ্চালনায় নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির ও খুলনা-৩ আসনের হাতপাখার প্রার্থী আবদুল আউয়াল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মহাসচিব ও খুলনা-৪ আসনের প্রার্থী ইউনুছ আহমদ, কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম, খুলনা মহানগর সভাপতি ও খুলনা-২ আসনের প্রার্থী মুফতি আমানুল্লাহ, খুলনা মহানগর সহসভাপতি শেখ নাসির উদ্দীন, আবদুল লতিফ, সেক্রেটারি ইমরান হোসাইন, জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ খুলনা মহানগর সভাপতি মুফতি গোলামুর রহমান, খুলনা-৩ আসনের হাতপাখা মার্কার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সালাউদ্দিন, সরোয়ার হোসেন, সমন্বয়কারী আবু গালিব প্রমুখ।