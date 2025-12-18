ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উত্ত্যক্তের ঘটনার জেরে যুবক গুলিবিদ্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উত্ত্যক্তের ঘটনার জেরে যুবক গুলিবিদ্ধ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উত্ত্যক্ত করার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাগর মিয়া ওরফে রাজু নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে শহরের মুন্সেফপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ সাগর মিয়া জেলা শহরের ফুলবাড়িয়ার বাসিন্দা আবু সাঈদের ছেলে। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী ও প্রাইভেট কার ভাড়া দেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যায় শহরের মুন্সেফপাড়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। যিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং যিনি গুলি করেছেন তাঁরা একসঙ্গে চলাফেরা করতেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
স্থানীয় লোকজন, আহত ব্যক্তির পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার মুন্সেফপাড়ায় উত্ত্যক্তের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাগরের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। গতকাল মাগরিবের পর শহরের মুন্সেফপাড়া এলাকার খ্রিস্টিয়ান মিশন মেমোরিয়াল হাসপাতালের দাঁড়িয়ে ছিলেন সাগর। ওই সময় উত্ত্যক্তের ঘটনার জেরে হামলা হয়। একপর্যায়ে তাঁকে গুলি করে এক ব্যক্তি পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাগরকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক হুমায়ুন কবীর বলেন, আহত ব্যক্তির বুকের বাঁ পাশে এবং ডান পায়ের ঊরুতে গভীর ক্ষতের চিহ্ন আছে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করেন স্বজনেরা। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যান।