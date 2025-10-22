জেলা

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হলেন হুমায়ুন কবির

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
হুমায়ুন কবির
ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ও সিলেট-২ (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী হুমায়ুন কবিরকে দলের যুগ্ম মহাসচিব (আন্তর্জাতিক বিষয়ক) করা হয়েছে। আজ বুধবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হুমায়ুন কবিরকে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব (আন্তর্জাতিক বিষয়ক) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার জ্ঞাতার্থে অবগত করা হলো। এ ছাড়া বিষয়টি আজ সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন দলের কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী।

সিলেট বিএনপির একটি সূত্রে জানা যায়, বিএনপির নেতা ও সিলেট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম ইলিয়াস আলীর গুমের পর গত ১৩ বছরে এ আসনে ধীরে ধীরে তৎপর হন ইলিয়াসের স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর লুনা। স্বামীর জনপ্রিয়তা আর নিজের কাজে অল্পদিনেই স্থানীয় বিএনপিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এত দিন এই আসনে বিএনপির ‘একক প্রার্থী’ হিসেবে আলোচনায় ছিলেন তাহসিনা। ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ইলিয়াস গুমের পর বিএনপি একবারই, অর্থাৎ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়। ওই নির্বাচনে সিলেট-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পান তাহসিনা। অবশ্য তাহসিনার প্রার্থিতা আদালতে স্থগিত হওয়ায় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি।

গত বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সিলেট-২ আসনে হুমায়ুন কবির নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনার জন্ম হয়। এরপর সিলেট-২ আসনে তাহসিনা ও হুমায়ুন পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের পক্ষে-বিপক্ষে তৎপরতা বাড়ে। সবশেষ ৯ অক্টোবর বিশ্বনাথ উপজেলায় তাহসিনা ও হুমায়ুন বলয়ের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বিএনপির এক নেতা বলেন, ইলিয়াস আলীর স্ত্রী হওয়ায় তাহসিনা এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়। ভোটের মাঠেও অনেকটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী তিনি। প্রবাসে গুরুত্বপূর্ণ হলেও দেশে জনবিচ্ছিন্ন হুমায়ুন কবির নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ায় স্থানীয় বিএনপি আশাহত হয়। সম্ভবত এ পরিস্থিতি অনুধাবন করেই হুমায়ুনকে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে। এতে সিলেট-২ আসনে তাহসিনার মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়টিই পাকাপোক্ত হলো।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন