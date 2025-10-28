জেলা

আন্দোলনে গুলি চালানোর অভিযোগে আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় গত বছরের ৪ আগস্ট চট্টগ্রাম নগরের নিউ মার্কেট এলাকায় আওয়ামী লীগ কর্মী মোস্তফা কামাল (সাদা টুপি পরিহিত)ছবি: পুলিশের সৌজন্যে

চট্টগ্রামে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালানোর অভিযোগে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম মোস্তফা কামাল ওরফে টিপু। আজ মঙ্গলবার রাত নয়টার দিকে নগরের আগ্রাবাদ এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় অস্ত্র ও গুলি।

ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবুল আজাদ প্রথম আলোকে বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খবর পেয়ে একটি বাসা থেকে আন্দোলনে গুলি চালানো মোস্তফা কামালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, যা বাসার সিলিংয়ের ভেতর লুকানো ছিল। এ ছাড়া চারটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এসব গুলি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবহার করে থাকে। তাঁর কাছে এগুলো কীভাবে এল, তা বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

গত বছরের ১৬ ও ১৮ জুলাই এবং ৪ আগস্ট চট্টগ্রাম নগরে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার সঙ্গে যুবলীগ-ছাত্রলীগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এ সময় নগরের মুরাদপুর, বহদ্দারহাট, নিউমার্কেট এলাকায় প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি ছোড়েন যুবলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা। পরে এসব ঘটনার ভিডিও-ছবি বিশ্লেষণ করে পুলিশ ৪৬ অস্ত্রধারীকে শনাক্ত করে। এর মধ্যে ২০ জনকে এরই মধ্যে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-পুলিশ। ২৬ অস্ত্রধারী এখনো পলাতক। এসব অস্ত্রধারীর সবাই যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মী। প্রদর্শিত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে পিস্তল, শটগান ও বন্দুক।

