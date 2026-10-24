যশোরে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত
যশোর সদর উপজেলার যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের নতুনহাট এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন সদর উপজেলার মণ্ডলগাতী গ্রামের সিয়াম হোসেন এবং শহরের শংকরপুর এলাকার বাসিন্দা আরিফুল ইসলাম। অপরজনের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।
আহত ব্যক্তিরা হলেন মণ্ডলগাতী এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে ওমর ফারুক ও রুহুল আমিনের ছেলে রাকিব হাসান। তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে সিয়াম, ওমর ফারুক ও রাকিব একটি মোটরসাইকেলে মণ্ডলগাতী থেকে বেনাপোলের দিকে যাচ্ছিলেন। নতুনহাট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন। প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সিয়াম প্রথম মোটরসাইকেলের আরোহী ছিলেন। অপর দুজন বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলে ছিলেন।
খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে দ্রুত যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা জানান, আহত দুজনের অবস্থাই সংকটাপন্ন।
খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের কাছে আরিফুল ইসলাম নামে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। অপর নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত এবং দুর্ঘটনার বিস্তারিত জানতে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।