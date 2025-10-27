হবিগঞ্জে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে স্বজন গ্রেপ্তার
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় জুসের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার নোয়াপাড়া বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. জাবেদ মিয়া (৫৫)। তাঁর বাড়ি বানিয়াচং উপজেলার উত্তর সাঙ্গর গ্রামে।
র্যাব-৯–এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মিডিয়া কর্মকর্তা কে এম শহিদুল ইসলাম আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাবেদকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাঁকে মাধবপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এর আগে ধর্ষণের অভিযোগে গত শনিবার রাতে মাধবপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন ওই কিশোরীর বাবা।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, মাধবপুর উপজেলার একটি ভাড়া বাসায় ওই কিশোরীকে নিয়ে বসবাস করছিলেন তাঁর বড় বোন। অভিযুক্ত জাবেদ মিয়া তাঁদের স্বজন হওয়ায় সেই বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। গত রোববার (১৯ অক্টোবর) রাত সাড়ে আটটার দিকে জাবেদ ওই বাসায় গিয়ে রাতে থাকার কথা জানান। তাঁকে পাশের একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ওই রাতে তিনি জুসের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দুই বোনকে খেতে দেন। একপর্যায়ে দুজনই অচেতন হয়ে পড়েন।
পরদিন সকালে পাশের বাড়ির লোকজন ডাকাডাকির পর বড় বোন জেগে উঠে দেখেন, ওই কিশোরী অচেতন অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। জিজ্ঞাসাবাদে কিশোরী জানায়, জাবেদ মিয়া জুস খাওয়ানোর পর সে কিছুটা অচেতন হয়ে পড়ে। তখন তাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যান জাবেদ।