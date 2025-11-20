নেত্রকোনায় মোটরসাইকেলের চালককে হত্যার ঘটনায় মামলা

নেত্রকোনায় মোটরসাইকেলের চালককে হত্যার ঘটনায় মামলা
নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় সোহাগ চৌধুরী (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে তাঁর মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার নিহত ব্যক্তির স্ত্রী আজিদা আক্তার বাদী হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে মামলাটি করেন।
গত মঙ্গলবার রাত নয়টার দিকে উপজেলার সুখাইর ইউনিয়নের বাউসা হাওরে খুন হন সোহাগ চৌধুরী। তিনি খালিয়াজুরি উপজেলার মেন্দীপুর গ্রামের মৃত মতিউর রহমান চৌধুরীর ছেলে। তিনি মোটরসাইকেলে ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করতেন।
মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে সোহাগ মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। রাতে মদন থেকে যাত্রী নিয়ে মোহনগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে আটপাড়া উপজেলার বাউসা হাওরে দুর্বৃত্তরা তাঁকে হত্যা করে মোটরসাইকেলটি নিয়ে যায়। পরদিন বুধবার সকালে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার সোহাগ চৌধুরী স্ত্রী আজিদা আক্তার হত্যা মামলা করেন। আজিদা আক্তার বলেন, ‘ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালিয়ে চার সন্তানসহ ছয়জনের পরিবারের ভরণপোষণ করতেন আমার স্বামী। এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে কীভাবে চলব? দেড় বছর আগেও একবার সুনামগঞ্জের শাল্লা এলাকায় অজ্ঞান করে মোটরসাইকেল ছিনতাই করেছিল দুর্বৃত্তরা। পরে অনেক কষ্ট করে আবার মোটরসাইকেল কিনেছিল। এবার মোটরসাইকেল নিয়েছে, মানুষটাকেও মেরে ফেলেছে। আমি এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।’
আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।