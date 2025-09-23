জেলা

দুর্গাপূজা ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটর করা হচ্ছে: র‍্যাব মহাপরিচালক

প্রতিনিধি
রংপুর
রংপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে তদারকির অংশ হিসেবে নগরের তালতলা এলাকার করুণাময়ী কালীবাড়ি মন্দির পরিদর্শন করেন র‍্যাবের মহাপরিচালকছবি: প্রথম আলো

র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান বলেছেন, দুর্গাপূজাকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলা চেষ্টার পাঁয়তারা চলছে। এ নিয়ে র‍্যাবের আইসিটি বিভাগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটর করা হচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রংপুর নগরের শ্রীশ্রী করুণাময়ী কালিবাড়ি মন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদেরকে এ কথা বলেন র‍্যাবের মহাপরিচালক। তিনি বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাওয়া পূজা নিয়ে কিছু জানতে পারলে, সাধারণ জনগণকে অনুরোধ করছি, আপনারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাবেন। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সেটি ভেরিফাই করব। যদি ঘটনা সত্য হয়, তাহলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আর যদি কেউ গুজবের উদ্দেশ্যে ছড়ান, তাহলে তাঁর (গুজবকারী) বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমরা সবাই মিলে সতর্ক থাকলে পূজায় কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না।’

দেশে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থেকে দলমতবর্ণ-নির্বিশেষে সবাই দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করা হয় জানিয়ে র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেন, ‘এই অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সারা দেশে ৮-১০টি জায়গায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’

শহিদুর রহমান জানান, দেশে ৩১ হাজার ৫৪৬টি পূজামণ্ডপে এবার দুর্গাপূজা হবে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি পূজা উদ্‌যাপন কমিটিকে নিজস্ব ভলান্টিয়ার তৈরি করতে হবে। উভয়ে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকলে কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না। এ ছাড়া আগামী বুধবার থেকে প্রতিটি পূজামণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

দেশের সীমান্তবর্তী এলাকার পূজামণ্ডপে বিজিবি নিরাপত্তা দিচ্ছে বলে জানান র‌্যাবের মহাপরিচালক। এ ছাড়া দেশের অল্প কিছু মণ্ডপে ঝুঁকি বিবেচনায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ সময় র‍্যাব-১৩ এর অধিনায়ক লেফটেনেন্ট কর্নেল মনজুর করিম রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মজিদ আলীসহ রংপুরের পূজা উদ্‌যাপন কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

