ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার পুলিশের দুই সদস্যকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাতে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করেন জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) শাহ মো. আব্দুর রউফ। আজ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সাময়িক বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদ আহসান ও কনস্টেবল আবু কাউছার। তাঁদের পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৫ জানুয়ারি ভোরে নবীনগর উপজেলার নবীনগর-সলিমগঞ্জ সড়কের কানাবাড়ি মোড়ে গাঁজাভর্তি একটি পিকআপ আটক করেন সড়কের টহলে থাকা নবীনগর থানার এসআই আহসান জাহিদ ও কনস্টেবল আবু কাউছার। কিন্তু মোটা অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে গাঁজার ওই বিশাল চালান আটক করেও ছেড়ে দেন বলে অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
ঘটনাটি জেলার পুলিশ সুপার আব্দুর রউফের নজরে এলে তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দিতে নবীনগর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। গতকাল শুক্রবার রাতে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় এসআই আহসান জাহিদ ও কনস্টেবল আবু কাউছারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে তাঁদের পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।
পুলিশ সুপার শাহ মো. আব্দুর রউফ প্রথম আলোকে বলেন, ‘কিছু আলামত আমরা পেয়েছি। তাই তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’