নারায়ণগঞ্জে ছিনতাই হওয়া গাড়ি কীভাবে দিনাজপুরে উদ্ধার হলো

যুবলীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫
নারায়ণগঞ্জে ছিনতাই হওয়া গাড়ি কীভাবে দিনাজপুরে উদ্ধার হলো
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বিয়েবাড়িতে যাওয়ার কথা বলে প্রাইভেট কার ভাড়ার পর চালককে জিম্মি করে গাড়ি ছিনতাই করেছিল একটি প্রতারক চক্র। ঘটনার তিন দিন পর দিনাজপুরের বিরামপুরে সেই গাড়ি বিক্রির সময় উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিরামপুর পৌর শহরের কলেজ বাজার এলাকায় উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব রহমান ওরফে বকুলের দোকানের সামনে থেকে প্রাইভেট কারসহ তাঁদের আটক করা হয়। গাড়ির মালিক আমিনুল ইসলাম (৩৭) এই ঘটনায় গত ৩০ আগস্ট রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেছিলেন। বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক প্রথম আলোকে এ তথ্য জানান।
গ্রেপ্তার বাকি চারজন হলেন বিরামপুর পৌর শহরের শিমুলতলী মহল্লার আবু হোসেন মোস্তফা কামাল (২৯), রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বালুয়াচর গ্রামের সাখাওয়াত হোসেন (৫২), নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কামরুল হোসেন (৪১) এবং একই এলাকার মাসুদ রানা ওরফে শুভ (৪২)।
গাড়ির মালিক আমিনুল ইসলাম গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার রাখালিয়া ছালা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পেশায় গাড়িচালক।
ওসি মমতাজুল হক বলেন, একটি প্রাইভেট কারসহ ছিনতাই চক্রের সঙ্গে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গাড়ির মালিককে খবর দেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে গাড়িটি মালিককে ফেরত দেওয়া হবে।
কীভাবে ছিনতাই হলো
থানা-পুলিশ ও মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ৩০ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে গাজীপুরের শফিপুর এলাকায় রেন্ট-এ-কার স্ট্যান্ডে ছিলেন চালক আমিনুল ইসলাম। তখন অজ্ঞাতপরিচয় একজন নারায়ণগঞ্জে বিয়েবাড়িতে যাওয়ার কথা বলে তাঁর গাড়িটি ৪ হাজার ৫০০ টাকায় ভাড়া নেন।
সেদিন দুপুরে গাড়িটি নারায়ণগঞ্জের তারাবো পৌরসভার বরপা এলাকায় ইউএস বাংলা হাসপাতালের সামনে পৌঁছায়। সেখানে যাত্রী তাঁর মামাতো ভাই পরিচয় দিয়ে আরও দুজনকে গাড়িতে ওঠান। পরে তাঁরা গাড়িচালককে একটি মসজিদের সামনে দাঁড়াতে বলেন। এ সময় মুঠোফোনে কথা বলে আরও পাঁচ-ছয়জনকে সেখানে ডেকে আনা হয়।
এরপর তাঁরা চালক আমিনুল ইসলামকে মারধর করে হাসপাতালে পূর্ব পাশের একটি ঘরে নিয়ে দুই ঘণ্টা আটকে রাখেন। মুক্তিপণ হিসেবে ১৫ লাখ টাকা দাবি করেন। পরে আবারও মারধর করে গাড়ি, মুঠোফোন, গাড়ির কাগজপত্র ও নগদ দুই হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন। অন্য একটি গাড়িতে করে তাঁকে গাউছিয়া সেতুর কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলে পালিয়ে যান তাঁরা।
পুলিশ জানায়, গত সোমবার রাতে বগুড়ার শেরপুরের গাড়ি ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছে খবর আসে, বিরামপুরে যুবলীগের এক নেতা একটি প্রাইভেট কার বিক্রি করতে চাইছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মোয়াজ্জেম গাড়ি দেখতে বিরামপুর পৌর শহরের কলেজবাজার এলাকায় যান। গাড়ির মালিকানা নিয়ে সন্দেহ হলে তিনি ব্যাংক থেকে টাকা আনার নাম করে দূরে গিয়ে নিবন্ধন নম্বর দিয়ে নারায়ণগঞ্জ বিআরটিএর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে নিশ্চিত হন, গাড়িটি ছিনতাই হওয়া। এরপর তিনি বিরামপুর থানায় গিয়ে ওসিকে বিষয়টি জানান। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়িসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।