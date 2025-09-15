জেলা

ফরিদপুরে আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদ

সরিয়ে দেওয়ার পর আবার দুই মহাসড়ক অবরোধ, যানবাহন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ফরিদপুর
আগুন ধরিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন আন্দোলনকারীরা। আজ সোমবার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ভাঙ্গা হাসপাতাল মোড়েছবি : আলীমুজ্জামান

ফরিদপুরে সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ও পুরোনো সীমানা বহালের দাবিতে মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি আজ সোমবার দ্বিতীয় দিনে পড়েছে। আজ সকাল থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় আন্দোলনকারীরা সড়কের পাশে অবস্থান নেন। তবে বেলা ১১টার দিকে তাঁরা ঢাকা-বরিশাল ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের দুটি স্থানে অবরোধ শুরু করেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

৪ সেপ্টেম্বর গেজেটের মাধ্যমে ৩০০ আসনের সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-৪ আসন থেকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করা হয়েছে। এর পর থেকে ভাঙ্গায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল রোববার থেকে তিন দিনের সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন স্থানীয় জনতা।

আজ বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ভাঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের আলগী ইউনিয়নের ছোঁয়াদীতে অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। দুপুর ১২টার দিকে আলগী ইউনিয়নের সোয়াদী থেকে লোকজন মিছিল নিয়ে ভাঙ্গা উপজেলার দিকে এগোতে থাকেন। মিছিলটি ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক ধরে মনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড হয়ে হাজরাহাটি এলাকা অতিক্রম করে।

অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া আবদুল লতিফ মিয়া নামের একজন বলেন, ‘আমাদের দাবি একটাই, আমরা ভাঙ্গাতে ছিলাম, ভাঙ্গায় থাকব, ভাঙ্গায় ভোট দেব।’
এর আগে আজ সকাল থেকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও আনসার মোতায়েন করা হয়। তখন আন্দোলনকারীরা মহাসড়কের পাশে মানববন্ধন করেন ও অবস্থান নেন।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান বলেন, ‘আমরা সকাল থেকে চেষ্টা করেছি যাতে জনগণের ভোগান্তি না হয়। তবে আন্দোলনকারীরা বেলা ১১টার দিকে দুটি মহাসড়ক আটকে দিয়েছেন। এ কারণে দুই মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।’

