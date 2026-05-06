ফতুল্লায় ক্লাস চলাকালে সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে ৪ শিক্ষার্থী আহত

ফতুল্লায় ক্লাস চলাকালে সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে ৪ শিক্ষার্থী আহত
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালে সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় ফতুল্লার আলীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির একটি কক্ষে এ ঘটনা ঘটে।
আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাঞ্জল ও জাহানারা নামের দুজনের পরিচয় জানা গেছে। অন্য দুই শিক্ষার্থীর নাম তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আলীগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির একটি কক্ষে ক্লাস চলার সময় হঠাৎ সিলিং ফ্যান খুলে নিচে পড়ে। এতে কক্ষে থাকা স্কুলের চার শিক্ষার্থী আহত হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মশিউর রেজা বলেন, প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে স্কুলটি দেখতে গিয়েছিলেন। শ্রেণিকক্ষে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সিলিং ফ্যানটা খুলে পড়ে। তবে ভাগ্য ভালো সরাসরি কারও মাথায় পড়েনি। তা হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এতে চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।
প্রাক্তন আরেক শিক্ষার্থী ও নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহসভাপতি আবু জাফর বলেন, প্রধান শিক্ষকের আমন্ত্রণে স্কুলে গিয়ে এ দুর্ঘটনার মুখোমুখি হন। তাঁর দাবি, বিদ্যালয় ভবনটি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। দ্রুত নতুন ভবন নির্মাণ করা জরুরি।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহমুদা আহমেদ বলেন, ক্লাস চলাকালে সিলিং ফ্যানটি খুলে নিচে পড়ে চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। অনেক দিন ধরেই ভবনটি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। এ কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা নতুন ভবন নির্মাণের আবেদন করেছেন।
এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফেরদৌসী বেগম বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’