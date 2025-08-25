জেলা

প্রতিবেশীরা জানতেন না তৌহিদ বরিশালের বাড়িটিতে আছেন

তৌহিদ আফ্রিদি

কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গত কয়েক দিন ধরে সস্ত্রীক বরিশালে মামার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে নগরের বাংলাবাজার এলাকার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তবে প্রতিবেশীরা কেউ জানতেন না, তৌহিদ আফ্রিদি এই বাড়িতে আত্মগোপনে আছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের পর সবাই বিষয়টি জানতে পারেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানায় করা হত্যা মামলার আসামি তৌহিদ আফ্রিদি। মামলার প্রধান আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

