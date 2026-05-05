দেশে সুষ্ঠু গণমাধ্যম পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই: তথ্যমন্ত্রী

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনেছবি : প্রথম আলো

দেশে একটি সুষ্ঠু গণমাধ্যম পরিবেশ নিশ্চিত করতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেছেন, ‘পত্রিকার মালিক সমিতির সাথে প্রধানমন্ত্রীর ইতিমধ্যে বৈঠক হয়েছে। আমরা দেশে একটি সুষ্ঠু গণমাধ্যম পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই এবং সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে।’

মুন্সিগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথাগুলো বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকার, ফ্যাসিবাদী রাজনীতি, স্বৈরাচারী সরকার স্বাধীন গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে চায়; গণমাধ্যমে গদি সাংবাদিকতা তৈরি করতে চায়। যাতে তারা দেশ শাসন করবে তাদের খুশিমতো, শোষণ করবে তাদের খুশিমতো, লুট করবে তাদের খুশিমতো। তাদের এই অপকর্মের পক্ষে জনমত তৈরি করার জন্য একটি গণমাধ্যম গোষ্ঠী কাজ করবে; আবার কিছু গণমাধ্যম এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে নির্যাতিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে। তাদের কণ্ঠস্বরকে রোধ করে দেওয়া হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে, হামলা–মামলা করা হচ্ছে।

গণমাধ্যমের দায়িত্ব প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরও বলেন, গণমাধ্যমের যে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা, তা একদিকে যেমন জনগণের পক্ষে ব্যবহার করা যায়, ঠিক তেমনি এটাকে জনগণের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যায়। গণমাধ্যম জনগণের কাছে সংবাদ পৌঁছানোর মাধ্যম। জনগণের অধিকার হচ্ছে সঠিক তথ্য পাওয়া। সেটি বাদ দিয়ে যখন কেউ বিকৃত, ভুল তথ্য চুক্তিভিত্তিক কোনো তথ্য অবৈধ সরকারের মনগড়া তথ্য ছড়ায়, তখন সংগত কারণেই সৎ সাংবাদিকেরা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ক্রীড়া সম্পাদক ফয়সাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক গোলজার হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) আসনের সংসদ সদস্য মো. কামরুজ্জামান, মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) মৌসুমী মাহবুব, পুলিশ সুপার মেনহাজুল আলম, জেলা পরিষদের প্রশাসক এ কে এম ইরাদত মানু, ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম।

