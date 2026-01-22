জেলা

নাটোরে জিয়া পরিষদের নেতাকে গলা কেটে হত্যা, পরে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে আগুন, বৃদ্ধার মৃত্যু

প্রতিনিধি
নাটোর
লাশপ্রতীকী ছবি

নাটোরের সিংড়ায় জিয়া পরিষদের নেতাকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনার জেরে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে লাগানো আগুনে পুড়ে মারা গেছেন এক বৃদ্ধা। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার কলম ইউনিয়নের কদমতলা কুমারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল করিম (৫৩) সিংড়া উপজেলার জিয়া পরিষদের সদস্য ও নাটোর জেলা আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের সহসভাপতি। তিনি বিলহালতি ক্রিমোহনী ডিগ্রি কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। আগুনে পুড়ে নিহত সাবিহা বেগম (৭৫) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন মুন্সির বড় ভাইয়ের স্ত্রী।

সিংড়া থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রেজাউল করিম রাতে খাওয়ার শেষে বাড়ির আশপাশে হাঁটছিলেন, তখন দুর্বৃত্তরা তাঁকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরে লোকজন এসে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ জনতা পাশের আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিন মুন্সির ভাতিজা আবদুল ওহাবের বাড়িতে এবং দোকানে আগুন দেন। এতে সম্পূর্ণ বাড়ি ও দোকান পুড়ে যায় এবং সাবিহা বেগমের মৃত্যু হয়।

রেজাউল করিমের ভাতিজা ও কলম ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হায়দার রশিদ বলেন, করিম বাহিনী এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং তিনি দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। আবদুল করিম স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিন মুন্সির সমর্থক। তিনি একাধিক হত্যা মামলার আসামি। তাঁকে এলাকায় পাওয়া যায়নি।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আইনজীবী শামীম হোসেন বলেন, এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে। দ্রুত তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় সিংড়া বাসস্ট্যান্ডে বিএনপির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সিংড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘রেজাউল করিমের গলা ও মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে এখনো হত্যার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি এবং এ নিয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। আগুনে নিহত হওয়ার ঘটনাও তদন্ত করা হচ্ছে এবং উভয়ের মরদেহের ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন