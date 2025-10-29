বিছানায় পড়ে ছিল শিশুর লাশ, মা ঝুলছিলেন ফ্যানে

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি
বিছানায় পড়ে ছিল শিশুর লাশ, মা ঝুলছিলেন ফ্যানে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে এক কক্ষ থেকে মা ও কন্যাশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা দুইটার দিকে উপজেলার সদরের বিবিরহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের ধারণা, ১৬ মাসের শিশুসন্তানকে শ্বাস রোধ করে হত্যার পর ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছেন গৃহবধূ।
নিহত গৃহবধূর নাম আফরোজা আফরিন (২৫)। তিনি ফটিকছড়ি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলামের স্ত্রী। আনোয়ারুল একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত বলে জানিয়েছে পরিবার।
নিহতের পরিবারের সদস্য স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আজ সকালে সন্তানকে নিয়ে নিজের কক্ষে ঢোকেন আফরোজা। এরপর আর বাইরে আসেননি। একপর্যায়ে তাঁর শ্বশুর ও ননদ ডাকাডাকি করতে থাকেন। তবে দরজা না খোলায় তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। এরপর পুলিশ এসে দরজা ভেঙে শিশুটির লাশ বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে। একই কক্ষের ফ্যানে আফরোজার ঝুলন্ত লাশও পাওয়া যায়।
নিহতের শ্বশুর মো. কামাল বলেন, আড়াই বছর আগে তাঁর ছেলের সঙ্গে আফরোজার বিয়ে হয়। মানসিক সমস্যা থাকায় আফরোজার চিকিৎসা চলছিল। আফরোজার সঙ্গে তাঁর ছেলে বা তাঁদের কোনো বিরোধ হয়নি। তাঁর ছেলে চাকরি সূত্রে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে অবস্থান করেন।
জানতে চাইলে ফটিকছড়ি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে শিশুটিকে শ্বাস রোধ করে তাঁর মা হত্যা করেছেন। এ ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করতে পুলিশ কাজ করছে।’