গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা মামলায় ঢাকা থেকে আরেকজন গ্রেপ্তার

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা মামলায় ঢাকা থেকে আরেকজন গ্রেপ্তার
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় আরেকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে ঢাকার উত্তরা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আরমান হোসেন (৩২)। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাঁকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ নিয়ে এই হত্যাকাণ্ডে মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর নগরের বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান।
গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে গাজীপুর নগরের চান্দনা চৌরাস্তা মসজিদ মার্কেটের সামনে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে (৩৮) কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামে। ওই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ভাই মো. সেলিম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামি করে বাসন থানায় একটি হত্যা দায়ের করেন।
এ মামলায় গ্রেপ্তার অন্য আসামিরা হলেন, জামালপুরের মেলান্দহ থানার মাহমুদপুর গ্রামের মোবারক হোসেনের ছেলে মিজান ওরফে কেটু মিজান (৩৪), তাঁর স্ত্রী পারুল আক্তার ওরফে গোলাপি (২৮), খুলনার সোনাডাঙ্গা থানার ময়লাপোতা এলাকার মো. হানিফের ছেলে আল-আমীন (২১), পাবনার ফরিদপুর উপজেলার সোনাহারা গ্রামের নূর মোহাম্মদের ছেলে স্বাধীন, কুমিল্লার হোমনা থানার অনন্তপুর গ্রামের হানিফ ভূঁইয়ার ছেলে মো. শাহজালাল (৩২), পাবনার চাটমোহর থানার পাঁচবাড়িয়া গ্রামের কিয়ামদ্দিন হাসানের ছেলে মো. ফয়সাল হাসান (২৩), শেরপুরের নকলা উপজেলার চিতলিয়া গ্রামের আবদুস সালামের ছেলে সুমন ওরফে সাব্বির (২৬)।
পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে নীল শার্ট পরিহিত অবস্থায় দেখা যাওয়া ব্যক্তির নাম মো. আরমান। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মধ্যরাতে রাজধানীর উত্তরা এলাকা থেকে আরমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে থানা–পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে।
পুলিশ আরও জানায়, নিহত তুহিনের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা আজ মঙ্গলবার গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পরে বেলা তিনটায় পুলিশ কমিশনার সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলবেন।