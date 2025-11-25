জেলা

নারায়ণগঞ্জে ‘চোর’ সন্দেহে নির্মাণশ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার ২৪ ঘণ্টায়ও মামলা হয়নি

নারায়ণগঞ্জ
পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় মো. পারভেজ (৩০) নামের এক যুবককে চোর সন্দেহে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ২৪ ঘণ্টা পরও কোনো মামলা হয়নি। এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

পরিবারের দাবি, পারভেজকে চোর আখ্যা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল সোমবার ভোরে উপজেলার সোনাচড়া এলাকায় একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে চুরির অভিযোগে পারভেজকে পেটানো হয়। পরে পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

পারভেজ সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার বার্মাস্ট্যান্ড এলাকার মৃত তারা মিয়ার ছেলে। তিনি উপজেলার রামনগর এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন এবং নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতেন।

পারভেজের স্ত্রী খাদিজা আক্তার অভিযোগ করেন, গতকাল ভোরে কয়েকজন মিলে তাঁর স্বামীকে ‘চোর’ আখ্যা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে পিটিয়ে হত্যা করেন। পারভেজ নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতেন, চুরির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন তিনি।

পারভেজের প্রতিবেশী নাজমা আক্তার বলেন, পারভেজকে কখনো খারাপ কাজে দেখেননি। কেউ অপরাধী হলেও এভাবে পিটিয়ে হত্যা করা যায় না।

এ বিষয়ে আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী প্রথম আলোকে বলেন, চোর আখ্যা দিয়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। মরদেহ দাফনের পর পরিবারের সদস্যরা মামলা করতে আসবেন বলে জানিয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পলাতক, তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ওসি জানান, পারভেজের বিরুদ্ধে মাদকের ছয়টি মামলা আছে। ওই দিন কী কারণে পিটিয়ে তাঁকে হত্যা করা হলো-তা এখনো পরিষ্কার নয়। তদন্তে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

