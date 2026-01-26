অত্যাচারের নতুন রূপ হাজির হয়েছে: আসিফ মাহমুদ

অত্যাচারের নতুন রূপ হাজির হয়েছে: আসিফ মাহমুদ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের আগে ১৭ বছর যেভাবে এ দেশের মানুষকে অত্যাচার, নিপীড়ন, গুম, খুন, জেলখানায় অত্যাচার করা হয়েছে, তার একটা ডেমো আমরা গত ১৬ মাসে দেখেছি। ১৭ বছরের অত্যাচারের নতুন রূপ হাজির হয়েছে।’
আজ সোমবার বেলা ৩টায় চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার ফুলতল এলাকায় নির্বাচনী পথসভায় আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এ মন্তব্য করেন। এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি।
পথসভায় আসিফ মাহমুদ বলেন, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের আর দেখতে না চাইলে ভোটারদের এবার ব্যালট বিপ্লব করতে হবে।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক এই উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা দেখেছি কীভাবে গ্রামের অলিগলি, শহরের বাজার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। আমরা যদি এই চাঁদাবাজদের, এই সন্ত্রাসীদের আর না দেখতে চাই, তবে এবার ব্যালটে বিপ্লব করতে হবে।’
আসিফ মাহমুদ ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘ইতিমধ্যে ৩০০ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ঘোষিত হয়েছে। আপনারা তাদের এই জাতির, এই দেশের মুক্তির প্রার্থী হিসেবে দেখবেন। কার কি মার্কা সেটা দেখার সময় নেই। আমরা শুধু দেখব, এই দেশের মুক্তি কোনো প্রার্থী কোনো জোট এনে দিতে পারবে, আমরা সবাই চোখ বন্ধ করে তাঁদেরই ভোট দেব।’
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আপনাদের একটা ভোটের মাধ্যমে এবার বাংলাদেশ দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা ও মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ সুশাসনের দিকে এগিয়ে যাবে, সংস্কারের দিকে এগিয়ে যাবে, দীর্ঘদিন পর আবারও সার্বভৌমত্বের পথে এগিয়ে যাবে।’
বিএনপির দিকে ইঙ্গিত করে আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল বিগত ১৭ বছর ধরে সংস্কারের কথা বলে এসেছে। কিন্তু যখন সংস্কারের সময় এসেছে, তখন তাঁদের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা শুধু আমাদের প্রার্থীদের জন্য ভোট চাইছি না। আপনারা যদি ১১–দলীয় জোটের প্রার্থীদের নির্বাচিত করেন, তবে আমরা হয়তো পাঁচ বছর আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে সার্ভিস দিতে পারব। তবে আপনারা যদি গণভোটে হ্যাঁ ভোটকে জয়যুক্ত করেন, তবে আপনি কিংবা আমি নই, আমাদের সন্তানেরা, আমাদের সন্তানদের পরবর্তী প্রজন্মের সুফল ভোগ করবে।’
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা দেখছি পরাজিত ফ্যাসিবাদী শক্তি এবং যারা নতুন করে ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শক্তি হয়ে উঠতে চায়, গণভোটে না ভোটকে জয়যুক্ত করার জন্য তাদের মধ্যে একধরনের ঐক্য গঠিত হয়েছে। আমরা ৫ আগস্ট যেভাবে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছি, ১২ ফেব্রুয়ারি ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা তাদের এই ঐক্যকে আবার নস্যাৎ করে দেব।’
পথসভায় আসিফ মাহমুদ চট্টগ্রাম-৮ আসনে এনসিপি মনোনীত প্রার্থী জোবাইরুল আরিফ ও বান্দরবান আসনের প্রার্থী সুজা উদ্দিনকে ভোটারদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। ভোট প্রার্থনা করেন।