সিরাজগঞ্জে ‘যমুনা’ নামে নতুন উপজেলার দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
কাজীপুরে যমুনা নদীর চরাঞ্চলের ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে ‘যমুনা’ নামে নতুন উপজেলা গঠনের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। রোববার দুপুরে উপজেলার নাটুয়ারপাড়া-পানাগাড়ি সড়কেছবি: প্রথম আলো

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদীর চরাঞ্চলের ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে ‘যমুনা’ নামে নতুন উপজেলা গঠনের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন একদল শিক্ষক-শিক্ষার্থী। রোববার দুপুরে উপজেলার নাটুয়ারপাড়া-পানাগাড়ি সড়কে আয়োজিত মানববন্ধনে চরাঞ্চলের ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দুটি উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের হাজারো শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অংশ নেন।

‘যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদ’–এর ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিতে নাটুয়ারপাড়া, তেকানী, খাসরাজবাড়ী, নিশ্চিন্তপুর, চরগিরিশ ও মনসুরনগর ইউনিয়ন নিয়ে নতুন উপজেলা গঠনের দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে যমুনা উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও নাটুয়ারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল কাদের বলেন, চরাঞ্চলের এই ছয় ইউনিয়নের মানুষ বহুদিন ধরে যমুনা নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে নানা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। যে কারণে এই অঞ্চলে মানুষের মৌলিক সেবা নিশ্চিত করতে নতুন উপজেলা গঠন জরুরি হয়ে পড়েছে।

নাটুয়ারপাড়া ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুস সালাম বলেন, যমুনা নদীর পূর্ব পাড়ে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলে প্রায় দুই লাখ মানুষ বসবাস করে। নদীর কারণে উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার দুরবস্থার কারণে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন–সুবিধা থেকে পিছিয়ে আছে। বিচ্ছিন্ন ছয়টি ইউনিয়ন নিয়ে নতুন উপজেলা হলে এই বৈষম্য দূর হবে।

বক্তারা বলেন, ১৫ কিলোমিটার নদী পাড়ি দিয়ে তাঁদের প্রশাসনিক কাজ করতে হয়। এতে তাঁদের অনেক সময় নষ্ট হয় ও হয়রানির শিকার হতে হয়। নতুন উপজেলা গঠনের বিষয়টি দ্রুত বিবেচনায় নেওয়ার জন্য তাঁরা বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

