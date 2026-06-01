জেলা

শরীয়তপুর শহরে ভোরবেলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের মিছিল

প্রতিনিধি
শরীয়তপুর
ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা শরীয়তপুর শহরে মিছিল করেছেন। আজ সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটার পর শহরের প্রধান সড়কে এ মিছিল হয়। মিছিল থেকে শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা তাঁদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ভিডিওটি পোস্ট করেছেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, আজ ভোরে শহরের আমিনবাগ এলাকা থেকে ৪০ থেকে ৫০ জন ব্যক্তি ব্যানার হাতে প্রধান সড়কে ওঠেন। পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনের সড়ক থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শরীয়তপুর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন এবং স্লোগান দেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের শরীয়তপুর জেলা কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাইজুল ইসলাম সরকার। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা এবং শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেনের নাম উল্লেখ করে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

এর আগে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে শরীয়তপুরের পাঁচটি স্থানে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মিছিল করেছিলেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শরীয়তপুরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অনেক নেতা আত্মগোপনে চলে যান। সরকারের সিদ্ধান্তে সংগঠনটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার পর প্রকাশ্যে তাদের কোনো কর্মসূচি দেখা যায়নি। তবে বিভিন্ন সময়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঝটিকা মিছিল, স্বল্প সময়ের জন্য সড়ক অবরোধ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনাকে ঘিরে বিভিন্ন দিবসে কর্মসূচি পালন করেছেন নেতা-কর্মীরা। এসব ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মামলা হয়েছে।

শরীয়তপুর সদর উপজেলার পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘নিষিদ্ধ কোনো সংগঠন শহরে মিছিল করেছে এমন তথ্য আমাদের কাছে নেই। আমরা বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে দেখছি। যদি এমন ঘটে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

