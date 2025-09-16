কবিরহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার

কবিরহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার সভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে (৬০) গ্রেপ্তার করেছে চট্টগ্রামের খুলশী থানার পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম নগরের খুলশী থানা এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর ইব্রাহিমকে আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়।
জানতে চাইলে আওয়ামী লীগ নেতা ইব্রাহিমকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিন মিয়া। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, গতকাল সোমবার গভীর রাতে চট্টগ্রামের খুলশী থানা এলাকা থেকে আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগ নেতা ইব্রাহিমকে গ্রেপ্তার করেছে খুলশী থানার পুলিশ। আজ সকালে খুলশী থানা থেকে তাঁকে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
ওসি শাহিন মিয়া জানান, বিগত ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগ নেতা ইব্রাহিম আত্মগোপনে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কবিরহাট থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা রয়েছে। তাঁকে আপাতত খুলশী থানার পুলিশ ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম কারাগারে থাকা নোয়াখালী-৪ (সদর ও সুবর্ণচর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরীর বড় ভাই। তাঁর গ্রামের বাড়ি কবিরহাট উপজেলার সুন্দলপুর গ্রামে। চট্টগ্রামে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।