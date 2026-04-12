এক মাঘে শীত যায় না: বিএনপিকে মামুনুল হক

এক মাঘে শীত যায় না: বিএনপিকে মামুনুল হক
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, ‘গণভোট বাস্তবায়ন বাংলাদেশের ৭০ ভাগ মানুষের দাবি। আমরা জানতাম, বিএনপি এমন করবে। নির্বাচন হয়েছে, বিএনপির এখন আর গণভোটে সমর্থন নেই। এক মাঘে শীত যায় না। বিএনপিকে আবারও জনতার কাছে আসতে হবে।’
আজ রোববার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ শহরে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের দায়িত্বশীল সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে ২৪ এপ্রিল গণসমাবেশ সফলের লক্ষ্যে জেলা শহরের সিটি ড্রিম কনভেনশন মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করে দলটির জেলা শাখা।
সভায় মামুনুল হক বলেন, ‘গণভোট বাস্তবায়ন বাংলাদেশের ৭০ ভাগ মানুষের দাবি। এই দাবিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রথম বড় ধরনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, গণভোটের রায় কার্যকরের বিষয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস শুরু থেকেই শক্ত অবস্থানে রয়েছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য প্রথমে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। গণভোটের দাবি আদায় হয়েছে।’
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির বলেন, ‘এই নির্বাচনে বিএনপি এবং ১১–দলীয় জোটের প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান খুব বেশি না, ৭-৮ পারসেন্ট মাত্র ব্যবধান। অতীতের নির্বাচনগুলোতে জামায়াতসহ অন্য দলগুলো এত পারসেন্ট ভোট পায়নি। এই ভোটগুলো কারা দিয়েছেন? অতীতের নির্বাচনগুলোতে এই ১১ দলের নেতা-কর্মীরা ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন। এইবার ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন কারা? অতীতে যাঁরা নৌকায় ভোট দিয়েছেন, তাঁরা এবার ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন।’
মামুনুল হক বলেন, ‘এখন বিএনপি যে রাজনীতি করতেছে, তা নৌকার লোকজনকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতেছে। বিএনপির এই রাজনীতি যদি সফল হয় তাহলে বিএনপি তার ঘরের ভোট হারাইলো, পরের যে ভোটে ক্ষমতায় গেল, সেই ভোটও হারাইলো। এটা হবে বিএনপির জন্য আত্মঘাতী রাজনীতি।’
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির আরও বলেন, ‘বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশপন্থী মানুষ, দিল্লির আধিপত্যবিরোধী মানুষ বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিএনপির বর্তমান পরিস্থিতির কারণেই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘এই সময়টা আমরা যদি দেশের কল্যাণে জনতার সামনে উপস্থাপন করতে পারি, জনতার কণ্ঠস্বর হতে পারি, দেশের মানুষের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় রক্ষায় সোচ্চার হতে পারি, আগামীতে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস অন্যতম নেতৃত্বে থাকবে ইনশা আল্লাহ।’
বিএনপির উদ্দেশে মামুনুল হক বলেন, ‘দেশের ৭০ ভাগ মানুষ রায় দিয়েছে, সেই রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাও, আইনের ফাঁকফোকর দেখাও, মাইরপ্যাচ! বাঙালির যখন মাইর শুরু হবে, আইনের মাইরপ্যাচ দিয়ে বাঙালির মাইর থেকে বাঁচতে পারবা না।’
দলের জেলা শাখার সভাপতি মুফতি আব্দুল্লাহ আল ফিরোজের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মুফতি সাঈদ নূর, কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন, জেলা শাখার সেক্রেটারি মহিউদ্দিন কাসেমী প্রমুখ
