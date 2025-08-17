ছাত্রদলের কমিটিতে ‘ছাত্রলীগের কর্মী’, মধ্যরাতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

ছাত্রদলের কমিটিতে ‘ছাত্রলীগের কর্মী’, মধ্যরাতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ
গাজীপুরের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠ ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজে শনিবার রাতে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ হয়েছে। ওই কমিটিতে ছাত্রলীগের একাধিক সক্রিয় কর্মী ও বিবাহিতদের পদ দেওয়া হয়েছে—এমন অভিযোগ তুলে কমিটি ঘোষণার পর রাতেই কলেজের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন পদবঞ্চিতরা।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গতকাল শনিবার রাতে গাজীপুর মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি রোহানুজ্জামান (শুক্কুর) ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান (মিরন) বদরে আলম কলেজে ৩৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কথা জানান। কমিটিতে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের অনেক কর্মী রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কমিটিতে অনিয়মিত শিক্ষার্থীরাও আছেন বলে অভিযোগ আছে।
বিক্ষোভকারীরা জানান, কমিটিতে স্থান পাওয়া অনেকে ছাত্রলীগের কর্মী, এ বিষয়ে ছবি ও ভিডিও রয়েছে। তাঁরা ছাত্রলীগের মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কমিটিতে ত্যাগীদের মূল্যায়ন করা হয়নি।
আরাফাত হোসেন নামের এক বিক্ষোভকারী বলেন, ‘ছাত্রলীগের লোকজন এখন কমিটিতে। বিগত দিনে তাদেরকে ছাত্রলীগের মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখেছি। যারা জেল খাটল, ত্যাগ স্বীকার করেছে, তাদেরকে এই কমিটি মাইনাস করা হয়েছে। আমরা এই কমিটি মানি না।’
অভিযোগের বিষয়ে গাজীপুর মহানগর ছাত্রদল সভাপতি মো. রোহানুজ্জামান বলেন, কমিটিতে যাঁদের রাখা হয়েছে, তাঁরা সবাই ছাত্রদলের কর্মী। যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের অনেকেই ছাত্রলীগের সঙ্গে বিগত সময়ে আঁতাত করে চলেছেন।