কুমিল্লায় বাসের চাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত

কুমিল্লায় বাসের চাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত
কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার রতনপুর কোল্ডস্টোরেজের বিপরীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুমিল্লাগামী শাহআলী সুপার নামের যাত্রীবাহী বাস উল্টো পথে আসা ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হন। এ সময় অটোরিকশার চালকসহ দুজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করে।
দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অটোরিকশা জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে বাসটির চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিরা সবাই দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। তাঁদের বাড়ি রংপুর ও দিনাজপুরে।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর রেলগেট এলাকায় জেলার অন্যতম বড় শ্রমবাজার বসে। উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমিকেরা সেখানে কাজের সন্ধানে আসেন। হতাহত ব্যক্তিরা ওই শ্রমবাজারে নিজেদের শ্রম বিক্রি করতেন। তাঁরা বিজয়পুর, রতনপুরসহ আশপাশের এলাকায় মেস বা ভাড়া বাসায় থাকতেন। ধারণা করা হচ্ছে, কাজ শেষে ফেরার পথে তাঁরা দুর্ঘটনার শিকার হন।
লাকসাম ক্রসিং (লালমাই) হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওসমান গনি প্রথম আলোকে বলেন, আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানা যায়নি, তবে তাঁরা সবাই দিনমজুরি করতেন। তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।