চলন্ত অটোরিকশা থেকে পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু, আটক ১

চলন্ত অটোরিকশা থেকে পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু, আটক ১
নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলায় চলন্ত অটোরিকশা থেকে পড়ে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। স্বজনদের দাবি, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার নাটেশ্বর ইউনিয়নের পশ্চিম নাটেশ্বর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যবসায়ীর নাম ইসমাইল হোসেন (৪৫)। তিনি একই এলাকার বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় দিঘীরজান বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। স্বজনদের দাবি, তাঁকে আঘাত করার কারণেই এই মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নুর নবী (৬৪) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে সোমবার রাতে কামালের দোকানে যান নুর নবী। পরে নুর নবী, ইসমাইল হোসেন ও ইসমাইলের স্বজন আবু জাহের একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে পশ্চিম নাটেশ্বরের দিকে রওনা হন। অটোরিকশার পেছনে বসেছিলেন ইসমাইল ও নুর নবী।
পথে দিঘীরজান বাজারের পশ্চিম মাথায় পৌঁছালে নুর নবী চিৎকার করে জানান, ইসমাইল অটোরিকশা থেকে পড়ে গেছেন। পরে আবু জাহের নেমে তাঁকে সড়কে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে নুর নবী অটোরিকশা নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে ইসমাইলকে প্রথমে চৌমুহনীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সোনাইমুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. কবির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদনে নিহত ব্যক্তির মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন ও বাঁ চোয়াল ফোলা পাওয়া গেছে। তবে ওই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে কি না, তা ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। নুর নবীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে।