তিন দশক পর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অ্যালামনাইয়ের পূর্ণাঙ্গ আহ্বায়ক কমিটি

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় অ্যালামনাইয়ের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার তিন দশক পর এ কমিটি গঠন করা হলো। আজ বুধবার দুপুরে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কমিটিতে রসায়ন বিভাগের প্রথম ব্যাচের মুজিবুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় ব্যাচের শাব্বির চৌধুরীকে যৌথভাবে সহ-আহ্বায়ক করে এবং পরিসংখ্যান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী তাজ উদ্দিনকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেন্টারের সেমিনারকক্ষে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাবিপ্রবি উপাচার্য সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী, সহ–উপাচার্য সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেনসহ প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

নবগঠিত কমিটিতে যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সৈয়দ জয়নুল হক, মোহাম্মদ আরিফ আলী রাব্বানী, জায়েদুর রহমান চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন ভূঁইয়া, কামরুল হাসান, নাজমুল ইসলাম ও শফিকুল ইসলাম। সহসদস্যসচিব হিসেবে আছেন সৈয়দ এ এস সুলতান, মখলিছুর রহমান পারভেজ, মোহাম্মদ দিলোয়ার হোসেন, রেজোয়ান আহমেদ ও জামাল উদ্দিন। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাইফুল ইসলাম, সহকোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ তাহমিদ বখত চৌধুরী ও সাইফুল ইসলাম।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন মোহাম্মদ আবদুস সালাম, খুরশিদ আলম, দেলওয়ার ইসলাম, মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, আমিনুল ইসলাম শামিম, মোহাম্মদ মহব্বত উল্লাহ, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফজলুল হক, ফয়ছল আহমদ, মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, কামরুল আহমদ কাবেরী, মাসুদ রানা, মোসলেহ উদ্দিন, অমিতাভ চক্রবর্তী, ফারুক আহমদ, শাহাদাত হোসেন চৌধুরী, মাহবুব আলম, আবিদুর রহমান, সৈয়দ ইমতিয়াজ ফারুক, রাশেদুল হক, ব্যারিস্টার আবুল ফজল, তারেক আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, এসহাক মিয়া, শফিকুর রহমান চৌধুরী, শাহাদাত হোসাইন, আশরাফুল আলম, সাইদুজ্জামান খান, তারেক বিন আজির, মোহাম্মদ কুদরতে এলাহী পুনম, নুরুজ্জামান বিশ্বাস, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান বিন্টু, নজরুল ইসলাম, মো. আবদুর রাজ্জাক, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ মুসা, আবু সাদাত মওদুদ, মোহাম্মদ কাশ্মীরু, খালিদুর রহমান, মোহাম্মদ জে এ সিদ্দিকী, আনোয়ার হোসেন, আ ফ ম জাকারিয়া, মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, আজিজুল ইসলাম, তানভিরুল ইসলাম, ড. আ হালিম, সঞ্জয় কৃষ্ণ বিশ্বাস, সুমন চন্দ্র পাল, প্রফেসর ড. পাবেল শাহরিয়ার, আবু সালেক মো. ফাহিম চৌধুরী, আজিজুর রহমান, প্রফেসর ড. ওমর ফারুক, শাহ আতিফুল, মোহাম্মদ আতিকুল হক, সৈয়দা আফসানা মুন, তাজমুন নাহার, নূর উদ্দীন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মোহাম্মদ এজাজ, আখলাকুর রহমান, ইমরান হাসান, মোহাম্মদ বরকত হায়াত, ফুয়াদ আহমদ, নাজমুল হুদা শাহীন, সুদীপ জ্যোতি, মোহাম্মদ আলমগীর মিয়া, রহিমা খাতুন হালিমা বেগম, সাদেক মিয়া, এস এম আবু তাহের, মহরম আলী মাসুদ, সৈয়দ জয়নাল আবেদীন আবেদ, রেহেনা আফরোজ মনি, মেহেদী মাসুদ ফয়সাল, আবু মুসা মোহাম্মদ, মোহাম্মদ ময়নুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, অব্বির রহমান, মেজবাহ শিমুল, মুক্তি খাতুন, সাইফুল ইসলাম, মুসতাক আহমেদ, এম এ রাকিব, সরকার জসিম উদ্দিন, আসাদ খান সাদী, রেজাউল করিম, আফসানা বেগম, রিপন মাহমুদ, ইমরান হোসাইন, মোহাম্মদ উমর ফারুক, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালীব, সাকুফা চৌধুরী, বশিরুল হক, আবদুল মজিদ ও মুরাদ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই আহ্বায়ক কমিটি শাবিপ্রবি কেন্দ্রীয় অ্যালামনাইয়ের কাঠামো ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, রেজিস্ট্রেশনসহ প্রাথমিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই গঠনের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের আলোকে নির্বাচন আয়োজন করা হবে।

