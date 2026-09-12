জেলা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ঝটিকা মিছিল করেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ৩৪ সেকেন্ডের ওই ভিডিও আজ শনিবার সন্ধ্যার দিকে বিভিন্নজনের ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে পুলিশের দাবি, ভিডিওটি আজকের নয়।

মিছিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছেলে ও সাবেক আইসিটি–বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের ছবিসংবলিত ব্যানার দেখা যায়। তাতে ‘শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন প্রস্তুতি’, ‘শেখ হাসিনা আসছে, বাংলাদেশ হাসছে’সহ বিভিন্ন লেখা ছিল।

শনিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, উপজেলার বড় উঠান ইউনিয়নের দৌলতপুর এলাকার পিএবি সড়কে ২০-২৫ জন মিছিল করছেন। মিছিলে কয়েকজনকে রং ছিটিয়ে উল্লাস করতে দেখা গেলেও ভিডিওটি ঠিক কবে ধারণ করা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এমনকি মিছিলে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা কারা এবং মিছিলের নেপথ্যে কারা ছিলেন, তা–ও জানা যায়নি।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহমদ বলেন, ‘বিকেল চারটার সময় ওই ভিডিওর খবর পেয়ে আমরা বড় উঠান ও আশপাশের এলাকায় যাই। কিন্তু এ রকম কোনো মিছিলের তথ্য আমরা পাইনি।’

নূর আহমদ আরও বলেন, ‘হয়তো মিছিলটি আগের এবং এটি কর্ণফুলীর বাইরে হতে পারে। তারপরও আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেব।’

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