ফেনীতে বন্দুক-কার্তুজসহ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ফেনীতে বন্দুক-কার্তুজসহ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার
ফেনীর ছাগলনাইয়াতে বন্দুক, কার্তুজসহ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার মহামায়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম দেবপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার নাম ওবায়দুল হক মজুমদার (৬৫)। তিনি একই এলাকার ছেরাজুল হক মজুমদারের ছেলে। ওবায়দুল হক মহামায়া ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) এবং ওই ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
র্যাব জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ওবায়দুল হক মজুমদারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তাঁর বসতঘরে তল্লাশি করে র্যাব। এ সময় ওবায়দুল হক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে র্যাব। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে একটি নির্মাণাধীন শৌচাগারের ছাদের ওপর বিশেষ কায়দায় লুকানো দেশীয় ১টি একনলা বন্দুক ও ৪টি কার্তুজ জব্দ করা হয়। র্যাব-৭–এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, অস্ত্র, কার্তুজসহ আটক ব্যক্তিকে ছাগলনাইয়া থানা–পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।
জানতে চাইলে ছাগলনাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন মিয়া বলেন, র্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।