কক্ষে ঢুকে দরজা আটকে দেয় দুই ভাই–বোন, উদ্ধার করল ফায়ার সার্ভিস

রাঙামাটি
কক্ষে আটকা পড়া দুই শিশুকে জানালার গ্রিল কেটে উদ্ধার করল ফায়ার সার্ভিস। আজ সকালে রাঙামাটি শহরের কলেজ গেট এলাকায়ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাঙামাটিতে নিজ বাসার কক্ষে আটকে পড়া দুই শিশুকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা শহরের কলেজ গেটের আমানতবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

উদ্ধার হওয়া দুই শিশু হলো সিনথিয়া ও মাহমুদুল হাসান। তারা ওই এলাকার বাসিন্দা মাসুদ রানার সন্তান।

স্থানীয় সূত্র জানায়, অভিভাবকদের অনুপস্থিতিতে শিশু দুটি ঘরের ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। এরপর তারা ভেতরে আটকা পড়ে। উদ্ধার করতে না পেরে অভিভাবকেরা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। এরপর ফায়ার সার্ভিস গিয়ে জানালার গ্রিল কেটে শিশু দুটিকে উদ্ধার করে।

রাঙামাটি ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক নিউটন দাস প্রথম আলোকে  বলেন, ‘শিশু দুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা এখন পরিবারের সঙ্গেই আছেন।’

