এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৫২.৫৭, কমেছে জিপিএ-৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
সংবাদ সম্মেলনে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করছেন চট্টগ্রাম বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পারভেজ সাজ্জাদ চৌধুরী। আজ সকাল সাড়ে নয়টায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের মিলনায়তনেপ্রথম আলো

উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫২ দশমিক ৫৭। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬ হাজার ৯৭ জন। গতবারের তুলনায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটিই কমেছে। গতবার পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৩২। জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ১০ হাজার ২৬৯ জন। সে হিসাবে পাসের হার কমেছে প্রায় ১৮ শতাংশ আর জিপিএ-৫ কমেছে প্রায় ৪ হাজার।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড মিলনায়তনে এসব তথ্য জানান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পারভেজ সাজ্জাদ চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইলিয়াছ উদ্দিন আহাম্মদ, সচিব এ কে এম সামছু উদ্দিন আজাদ প্রমুখ।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীন চট্টগ্রাম ছাড়া কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেন। সব মিলিয়ে এবার পরীক্ষার্থী ছিলেন ১ লাখ ২ হাজার ৯৭০ জন। এর মধ্যে পাস করেছেন ৫৩ হাজার ৫৬০ জন। ছাত্রদের পাসের হার ৪৮ দশমিক ৯৫ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৪৯।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, চট্টগ্রাম নগরে পাসের হার ৭০ দশমিক ৯০। আর নগর বাদে জেলায় পাসের হার ৪৩ দশমিক ৬৩। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে রাঙামাটিতে পাসের হার ৪১ দশমিক ২৪, খাগড়াছড়িতে ৩৫ দশমিক ৫৩ ও বান্দরবানে ৩৬ দশমিক ৩৮। অন্যদিকে কক্সবাজার জেলায় পাসের হার ৪৫ দশমিক ৩৯।

বিভাগ হিসেবে বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৭৮ দশমিক ৭৫। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৫৫ দশমিক ৩০ ও মানবিক বিভাগে পাসের হার ৩৭ দশমিক শূন্য ৮।

