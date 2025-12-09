‘তানিয়া রবের প্রচারণায় হামলা গণতন্ত্রের ওপর হুমকি’

জেএসডির সভা
‘তানিয়া রবের প্রচারণায় হামলা গণতন্ত্রের ওপর হুমকি’
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন বলেছেন, ‘জেএসডি নেত্রী তানিয়া রবের প্রচারণায় হামলা দেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে। এ ধরনের বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর নির্লজ্জ আক্রমণ।’
আজ মঙ্গলবার দুপুরে জেলার দাগনভূঞায় জেএসডির প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন এ কথা বলেন।
শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন বলেন, ‘আমরা রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদানের নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ আজ যা ঘটেছে তা প্রমাণ করে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা প্রশ্রয়ে গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকারকে গলা টিপে হত্যা করার অপচেষ্টা চলছে। এটি গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার শামিল।’
শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন আরও বলেন, ‘জেএসডির প্রত্যেক কর্মী, সমর্থক এবং দেশের প্রত্যেক গণতন্ত্রপ্রেমী নাগরিককে এমন ঘটনায় সতর্ক ও সোচ্চার হতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক পথ হবে সর্বদা শান্তিপূর্ণ, অহিংস এবং সাংবিধানিক আন্দোলনের। তবে আমরা ভীত নই; বরং আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’
শহীদ উদ্দিন মাহমুদ অবিলম্বে হামলার মূল হোতাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতেরও দাবি জানান।
ফেনী জেলা জেএসডির সভাপতি হীরালাল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এবং এম এইচ জাহাঙ্গীরের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন জেলা সাধারণ সম্পাদক সামছুদ্দিন মজুমদার, জেএসডি নেতা তাহের উদ্দিন মহিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের, ওসমান গনি, তাজ উদ্দিন আজাদ, আনোয়ার হোসেন, সুলতান আহমেদ মাস্টার প্রমুখ।
গতকাল সোমবার বিকেলে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে আসার পথে নেতা-কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটে। এতে একজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। এ সময় হামলাকারীরা ১০-১২টি মাইক্রোবাস ভাঙচুর করে।
তবে হামলার পরও আলেক্সান্ডার সরকারি মডেল পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে জেএসডির নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রবের স্ত্রী তানিয়া রব। তিনি দলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি। বিএনপি জোট থেকে এই আসনে তানিয়া রবের নির্বাচন করার সম্ভাবনা রয়েছে।
হামলার ঘটনায় স্থানীয় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী এক নেতাকে দায়ী করেছে জেএসডি। জেএসডি নেতা লোকমান হোসেন অভিযোগ করে বলেন, বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী এ বি এম আশরাফ উদ্দিনের অনুসারীরা পরিকল্পিতভাবে এসব হামলা চালিয়েছে।
তবে রামগতি বিএনপির সভাপতি মো. জামাল উদ্দিন হামলায় বিএনপির জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘বিএনপির নেতা-কর্মীরা জেএসডির কারও ওপর হামলা করেনি; বরং জেএসডির নেতা-কর্মীরাই রামদয়াল বাজারে আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। এতে আমাদের পাঁচজন নেতা-কর্মী আহত হন।’