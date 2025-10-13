জেলা

চাকসু নির্বাচনে ভূত সেজে ভোট চেয়ে আলোচনায় মেহেদী

সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশনে ভূত সেজে প্রচারপত্র বিতরণ করেন মেহেদী নূর নামে এক ছাত্রছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে গতকাল সোমবার রাতে এক অভিনব দৃশ্য দেখা গেছে। সেখানে নাট্যকলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মেহেদী নূর ভূতের চরিত্র সেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এক প্রার্থীর হয়ে প্রচারণা চালান। এর পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে তাঁর অভিনয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

মেহেদী নূর প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি পেশাগতভাবে এমন মেকআপ আর পোশাক পরি। কাটাছেঁড়া থেকে শুরু করে শরীর দগ্ধ, এ রকম যত চরিত্রাভিনয় আছে, আমি সেগুলো করি। গতকাল আমি তানজিম সাদমানের প্রচার করছিলাম। তিনি সমাজসেবা ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক পদে প্রার্থী। বেশ কিছু মাস আগে পুরোনো মিলনায়তনে আমাদের ক্যাম্পাসে যে প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেখানে করা চরিত্রাভিনয় মানুষের অনেক পছন্দ হয়েছিল। সেখান থেকেই আমার মাথায় এই ভাবনা আসে।’

নাট্যকলার ছাত্র মেহেদী আরও বলেন, ‘আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপগুলোয় পোস্ট করি, যদি কারও দরকার হয়, আমি চরিত্রাভিনয় করে তাদের প্রচারপত্র বিতরণ করতে পারব। সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ভূত সেজে স্টেশনে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, এমন কিছু করলে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করা যাবে এবং সেটাই হয়েছে। প্রচারপত্র বিতরণের চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী আমার লিফলেট নিতে এগিয়ে এসেছে। সবাই সাড়া দিচ্ছে, ভালো লাগছে। আমার কাছে এটা নতুন কিছু নয়, তবে নির্বাচন ঘিরে বিষয়টা আলাদা অনুভব হচ্ছে। আজও আমি একই ধরনের চরিত্রাভিনয় করব।’

দর্শক হিসেবে উপস্থিত নাট্যকলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আমরিন সুলতানা বলেন, ‘গৎবাঁধা নিয়মে লিফলেট নিতে নিতে আমাদের অনেক মনোটনাস (একঘেয়ে) লাগছিল। চাকসু নির্বাচনের প্রতিটি প্রচারণা ইউনিক হলেও এই চরিত্রাভিনয় পুরো পরিবেশকে আরও জমজমাট করে তুলেছিল।’

প্রায় তিন দশক পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তমবারের মতো ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন হতে যাচ্ছে। একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে হল সংসদ নির্বাচনও। এরই মধ্যে ১২টি প্যানেলের ৯টি প্যানেল ইশতেহার ঘোষণা করেছে। ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেল, ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’, সার্বভৌম শিক্ষার্থীর ঐক্য, বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্ট, বৈচিত্র্যের ঐক্য, অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য, সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ, সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ ও বিনির্মাণ শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল তাদের ইশতেহার ঘোষণা করেছে। ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ভোট গণনা শুরু হবে।

