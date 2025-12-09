পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির নেতা শিমুল বিশ্বাস ও হাবিবুর রহমানসহ আহত ৫

পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির নেতা শিমুল বিশ্বাস ও হাবিবুর রহমানসহ আহত ৫
পাবনায় ট্রাকের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বিএনপির চেয়ারপাসনের বিশেষ সহকারী ও পাবনা–৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস এবং জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও পাবনা–৪ আসনের দলীয় প্রার্থী হাবিবুর রহমানসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে জেলার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত অন্যরা হলেন শিমুল বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সহকারী এনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব রইস উদ্দিন ও মাইক্রোবাসের চালক শফিক উদ্দিন।
জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম জানান, বিকেলে সুজানগরে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে অংশ নেন শিমুল বিশ্বাস ও হাবিবুর রহমানসহ নেতারা। সেখান থেকে ফেরার পথে আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত গ্রামে দোয়া মাহফিলে যোগ দিতে যান। পথে তাঁদের বহনকারী মাইক্রোবাসকে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে পাঁচজন আহত হন। তাঁদের মধ্যে এনামুর রহমান ও রইস উদ্দিনকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিমুল বিশ্বাস চোখে আঘাত পেয়েছেন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। হাবিবুর রহমান পায়ে আঘাত পেয়েছেন।
পাবনা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) জাহিদুল ইসলাম বলেন, তিনজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন। একজনের চোখে গাড়ির কাচের আঘাত লেগেছে। এ ছাড়া একজন মাথায় এবং আরেকজন হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।