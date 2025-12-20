জেলা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল

প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের অভ্যর্থনায় বুথ তৈরি করেছে জেলা ছাত্রকল্যাণ সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠন। আজ শনিবার বিকেলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল রোববার। ‘সি’ ইউনিটের (কলা ও মানবিকী অনুষদ, আইন অনুষদ এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট) পরীক্ষা দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের ভর্তি পরীক্ষা।

১ হাজার ৮৪২টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছেন মোট ২ লাখ ১৯ হাজার ৩৯৯ জন শিক্ষার্থী। সে হিসাবে আসনপ্রতি ১১৯ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবেন। আজ শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা এসব তথ্য জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি সূত্রে জানা গেছে, এবারের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মোট সাত ইউনিটে। প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল সোয়া চারটা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর আলাদাভাবে পালা পদ্ধতিতে (শিফট) ক্যাম্পাসেই পরীক্ষা চলবে।

রোববার প্রথম দিন মোট ছয় পালায় ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা হবে। এদিন সকাল নয়টা থেকে প্রথম তিন পালায় ছাত্রীদের এবং পরের তিন পালায় ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষা হবে। পরদিন সোমবার ‘বি’ ইউনিটের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা হবে মোট তিন পালায়। প্রথম দুই পালায় ছাত্রী এবং পরের একটি পালায় ছাত্ররা পরীক্ষা দেবেন। একই দিন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত ‘ই’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ছাত্রছাত্রী আলাদাভাবে মোট দুই পালায়।

এ ছাড়া মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সি-১ ইউনিট (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং চারুকলা বিভাগ) এবং একই দিন জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ডি’ ইউনিটের পরীক্ষা শুরু হবে। মঙ্গলবার চার পালায় ছাত্রদের ‘ডি’ ইউনিটের এই পরীক্ষা হবে এবং পরদিন বুধবার চার পালায় ছাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হবে।

২৮ ডিসেম্বর ‘আইবিএ-জেইউ’ ইউনিটের পরীক্ষা একটি পালায় হবে। একই দিন বাকি পাঁচ পালায় এবং পরদিন ২৯ ডিসেম্বর ‘এ’ ইউনিটের (গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদ ও ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি) পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে এবারের ভর্তি পরীক্ষা।

সার্বিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা বলেন, ‘পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল রোববার থেকে শুরু হবে। ভর্তি পরীক্ষাসংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। আশা করি, উৎসবমুখর পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।’

