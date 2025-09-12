জেলা

মহাসড়কের পাশের ঝোপে উল্টে ছিল অটোরিকশা, চালকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি
ফেনী
মহাসড়কের পাশে উল্টে থাকা সিএনজিচালিত অটোরিকশাছবি: হাইওয়ে পুলিশের সৌজন্যে

ফেনীতে মহাসড়কের পাশে ঝোপের মধ্যে উল্টে থাকা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ফেনী সদরের পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. ইব্রাহিম (৩৪)। তিনি ফেনী সদর উপজেলার পৌর এলাকার পশ্চিম রামপুরের মো. মোস্তফার ছেলে। পুলিশের ধারণা, অজ্ঞাতনামা কোনো যানবাহনের ধাক্কায় অটোরিকশাসহ সড়ক থেকে ছিটকে পড়েন চালক। এরপর তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, সড়কের পাশের ঝোপে অটোরিকশাটি উল্টে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তি সদর উপজেলার লালপুল এলাকা থেকে গাড়িতে গ্যাস নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানা গেছে।

ফেনীর মহিপাল হাইওয়ে থানার পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন উর রশিদ বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য নিহত ব্যক্তির লাশ ফেনী ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

