ময়মনসিংহে অটোরিকশা ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রী নিহত

ময়মনসিংহে অটোরিকশা ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রী নিহত
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক দম্পতি নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বেলা দুইটার দিকে উপজেলার রাজীবপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের ব্যাপারীপাড়াসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মো. এবাদুল হক (৫৫) ও তাঁর স্ত্রী সাজেদা খাতুন (৫০)। তাঁদের মধ্যে এবাদুল হক ঘটনাস্থলে এবং সাজেদা খাতুন ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাঁদের বাড়ি উপজেলার উচাখিলা ইউনিয়নের চর আলগী গ্রামে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলার ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ি এলাকায় একটি কারখানায় চাকরির সুবাদে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সেখানে বসবাস করতেন এবাদুল হক। বাড়িতে মায়ের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে আজ স্ত্রী ও নাতিকে নিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথে উচাখিলা ইউনিয়নের হরিপুর ব্যাপারীপাড়াসংলগ্ন এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা গরু বহনকারী একটি পিকআপের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে এবাদুল নিহত হন। গুরুতর আহত হন স্ত্রী সাজেদা খাতুন, নাতি রিফাত, অটোরিকশাচালক বাদল মিয়া ও পিকআপের চালক। তাঁদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাজেদা মারা যান।
ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।