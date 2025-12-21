বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন আজ, সাংস্কৃতিক পর্ব হচ্ছে না

বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন আজ, সাংস্কৃতিক পর্ব হচ্ছে না
রাজশাহীর বেসরকারি বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনের সাংস্কৃতিক পর্ব স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তবে আজ রোববার সমাবর্তনের একাডেমিক অংশ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে।
গতকাল রাত পৌনে একটার দিকে গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অব.) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ খালেদ বিন ইউসুফ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চব্বিশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি, জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে সাত দিন লড়াই করে গত বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন। শনিবার রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যে হাজারো মানুষের অশুসিক্ত শ্রদ্ধায় সমাহিত হয়েছেন শহীদ হাদি। তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখে শোক জানিয়েছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। মরহুমের শোকসন্তপ্ত স্ত্রী, স্বজন ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সমাবর্তনে অংশগ্রহণ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য বিশেষ আবেগের। এতে অংশ নিতে শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের অনেকেই বর্তমানে রাজশাহীতে অবস্থান করছেন। তাঁদের কথা বিবেচনায় সমাবর্তনে গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রি প্রদানসহ শুধু একাডেমিক পর্ব আয়োজন করা হবে। তবে পরের সাংস্কৃতিক পর্বটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনে ৫ হাজার ৩৭৫ জনকে ডিগ্রি প্রদান করা হবে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিক আয়োজন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুর্শিদ। তিনি সমাবর্তনের চেয়ার হিসেবে গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রি প্রদান করবেন। সমাবর্তনের মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবা, কানাডার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক একরাম হোসেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক এম আনোয়ার হোসেন। এ ছাড়া বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবেন।