কুমিল্লা-৬ আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন সাবেক মেয়র মনিরুল

কুমিল্লা-৬ আসনে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত নেতা মনিরুল হক সাক্কুর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। রোববার দুপুরে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও কুমিল্লার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৬ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত নেতা মনিরুল হক (সাক্কু)। আজ রোববার দুপুরে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসানের কাছ থেকে মনিরুল হক সাক্কুর পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা। এ সময় তাঁর কয়েকজন অনুসারী সঙ্গে ছিলেন।

কুমিল্লা আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা, সিটি করপোরেশন এবং সেনানিবাস এলাকা নিয়ে গঠিত কুমিল্লা-৬ আসনটি ‘সদর আসন’ হিসেবে পরিচিত। গত ৩ নভেম্বর এই আসনে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরীকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এর পর থেকে মনিরুল হক চৌধুরীর প্রচারে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন মনিরুল হক সাক্কু ও তাঁর সমর্থকেরা। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই মনিরুল হক সাক্কুর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন সংগ্রহ ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে মনিরুল হক সাক্কুর পক্ষের আইনজীবী গোলাম মোস্তফা বলেন, মনিরুল হক সাক্কু সব সময় জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করেছেন। এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে জনগণের প্রত্যাশার কারণে। তিনি চূড়ান্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন কি না, সেটিও জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রসঙ্গত, দলীয় সিদ্ধান্ত না মেনে ২০২২ সালের ১৫ জুনের কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় মনিরুল হক সাক্কুকে ওই বছরের ১৯ মে বিএনপি থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। তিনি কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তবে দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও মনিরুল ইসলাম সাক্কুকে বিভিন্ন সময়ে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে দেখা গেছে। তিনি কুমিল্লা পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং দুবার সিটি করপোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মনোনয়নপত্র কেনা প্রসঙ্গে মনিরুল হক সাক্কু প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি আড়াই বছর ধরে কুমিল্লা সদর আসনে নির্বাচনের জন্য মাঠে রয়েছি। আমার মাঠ গোছানো আছে। প্রার্থী ঘোষণার কয়েক দিন আগে দলের মহাসচিব আমাকে ডেকে নিয়ে কথা বলেছেন। তখন আমি বলেছি, হয় আমাকে মনোনয়ন দেন, না হলে মনিরুল হক চৌধুরীকে মনোনয়ন দেন। দল আমার কথা রেখে মনিরুল হক চৌধুরীকে দিয়েছে, আমি তাঁর পক্ষে কাজ করছি। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী আজকে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন কিনেছি। তবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি নির্ভর করছে দলের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা এবং জনগণের প্রত্যাশার ওপর। প্রকৃতপক্ষে আমি বর্তমানে মনিরুল হক চৌধুরীর ধানের শীষ প্রতীকের জন্য কাজ করছি। বাকিটা পরে দেখা যাবে।’

কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর পর্যন্ত কুমিল্লার ১১টি আসনে বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ বিভিন্ন দলের মোট ৪০ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে বিএনপি থেকে ১৭ জন, জামায়াতে ইসলামী থেকে ৮ জন, এনসিপি থেকে ১ জন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে ২ জন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস থেকে ১ জন, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) থেকে ১ জন, গণফ্রন্ট থেকে ১ জন, স্বতন্ত্র ৬ জনসহ মোট ৪০ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসান জানান, নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী জেলার সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিরলসভাবে কাজ করছেন তাঁরা। আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হচ্ছে।

